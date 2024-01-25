Deprem mi oldu? 25 Ocak 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 25 Ocak Perşembe 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 25 Ocak Perşembe 2024 Türkiye'deki depremler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.01.2024 - 09:21
Deprem mi oldu? 25 Ocak 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 25 Ocak'ta meydana gelen depremler...

25 OCAK SON DEPREMLER

08:27:18  -.-  1.7  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                    

08:21:47  -.-  2.6  -.-   BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)              

08:02:28  -.-  3.1  -.-   ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)           

07:09:46  -.-  1.8  -.-   DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)                    

07:02:25  -.-  1.0  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                          

06:04:20  -.-  1.0  -.-   FILIKLI-KARAISALI (ADANA)                        

05:52:33  -.-  2.1  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                        

05:38:20  -.-  2.3  -.-   ALTAS-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                      

05:10:12  -.-  1.3  -.-   HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  

05:02:41  -.-  1.8  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                           

04:50:47 -.-  1.4  -.-   YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                

04:04:16  -.-  1.2  -.-   KARABAYIR-DARENDE (MALATYA)                      

03:45:53  -.-  1.6  -.-   AYVALI-GURUN (SIVAS)                             

03:41:31  -.-  1.1  -.-   YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)                       

02:59:11  -.-  1.1  -.-   HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA)                     

02:50:13  -.-  3.1  -.-   SENEK-PULUMUR (TUNCELI)                          

02:45:13  -.-  1.0  -.-   YESILYURT-DUZICI (OSMANIYE)                      

02:38:07  -.-  1.1  -.-   YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                

02:27:08  -.-  1.4  -.-   SURGU-DOGANSEHIR (MALATYA)                       

02:08:47  -.-  1.3  -.-   DUTLU-AKCADAG (MALATYA)                          

01:45:05  -.-  2.1  -.-   AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)                           

01:34:38  -.-  2.0  -.-   DAGDAGUL-AZIZIYE (ERZURUM)                       

01:17:29  -.-  1.0  -.-   TETIRLIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                

01:05:47  -.-  2.2  -.-   YETIMLI-ALADAG (ADANA)                           

00:44:58  -.-  1.1  -.-   YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   

00:19:55  -.-  1.1  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                           

00:18:09  -.-  1.7  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                           

00:03:31  -.-  1.3  -.-   KARATAS-(OSMANIYE)                              


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