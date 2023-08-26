Deprem mi oldu? 26 Ağustos 2023 son depremler! Dün gece nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 26 Ağustos'ta meydana gelen depremler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.08.2023 - 11:15
Deprem mi oldu? 26 Ağustos 2023 son depremler! Dün gece nerede, ne zaman deprem oldu?
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

26 AĞUSTOS DEPREMLER

2023.08.26 10:34:37  38.1247   38.4820        5.0      -.-  3.8  3.8   AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)                            

2023.08.26 09:52:02  38.1355   36.5813        1.0      -.-  2.4  -.-   KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)         

2023.08.26 09:02:30  36.1597   28.1333        5.0      -.-  2.3  -.-   RODOS ADASI (AKDENIZ)                             

2023.08.26 07:50:00  37.9850   27.1475        4.9      -.-  1.7  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     

2023.08.26 07:39:47  36.7587   27.5635        6.9      -.-  2.6  -.-   KARAKOY-DATCA (MUGLA)                             

2023.08.26 07:28:42  36.2440   36.3088        6.9      -.-  2.1  -.-   MADENBOYU-(HATAY)                                 

2023.08.26 07:15:17  35.8033   35.4795        5.5      -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                           

2023.08.26 06:21:04  38.3848   37.5503       12.3      -.-  1.4  -.-   YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                  

2023.08.26 06:16:10  38.4995   36.6943       10.8      -.-  1.6  -.-   TOPAKTAS-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                    

2023.08.26 06:13:10  36.3867   36.2185        4.5      -.-  1.8  -.-   OVAKENT-(HATAY)                                   

2023.08.26 05:51:28  38.2548   38.1922        5.0      -.-  2.4  -.-   SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)                    

2023.08.26 05:48:06  38.2950   38.6535        2.3      -.-  1.9  -.-   ALHANUSAGI-(MALATYA)                              

2023.08.26 05:44:07  37.0813   28.4108        4.1      -.-  1.8  -.-   YESILOVA-ULA (MUGLA)                              

2023.08.26 05:36:40  37.0067   28.1972        4.0      -.-  2.6  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          

2023.08.26 05:31:37  37.0722   28.4385       11.6      -.-  1.7  -.-   YESILOVA-ULA (MUGLA)                              

2023.08.26 05:30:55  37.0942   28.4822        2.2      -.-  1.8  -.-   CICEKLI-ULA (MUGLA)                               

2023.08.26 05:12:34  37.8918   36.0237        7.2      -.-  1.5  -.-   CUMHURLU-SAIMBEYLI (ADANA)                        

2023.08.26 05:05:18  37.8445   36.0867        8.3      -.-  2.0  -.-   HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA)                        

2023.08.26 04:40:38  37.9458   36.3238        5.0      -.-  2.0  -.-   HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

2023.08.26 04:29:10  36.0267   36.4645        1.4      -.-  1.6  -.-   HACIPASA-ALTINOZU (HATAY)                         

2023.08.26 04:25:14  39.6572   26.5027       19.4      -.-  1.2  -.-   AKCIN-AYVACIK (CANAKKALE)                         

2023.08.26 03:57:41  37.9090   36.2740       12.9      -.-  1.4  -.-   HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

2023.08.26 03:47:52  37.0492   28.3470        5.0      -.-  1.2  -.-   GOKOVA-ULA (MUGLA)                                

2023.08.26 03:45:24  37.9755   36.3485        5.1      -.-  1.4  -.-   HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     

2023.08.26 03:32:47  38.3097   37.2520        5.8      -.-  1.6  -.-   BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)             

2023.08.26 03:12:29  36.6878   36.2087        6.7      -.-  1.1  -.-   AZGANLIK-ISKENDERUN (HATAY)                       

2023.08.26 02:41:04  36.1432   35.8528        9.7      -.-  1.3  -.-   KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY)                         

2023.08.26 02:27:26  37.0717   28.4487       11.3      -.-  1.0  -.-   ELMALI-ULA (MUGLA)                                

2023.08.26 02:07:30  38.1165   36.3818       11.1      -.-  1.1  -.-   MURSEL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     

2023.08.26 02:03:04  38.4465   37.3898        5.4      -.-  1.7  -.-   GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)                         

2023.08.26 01:52:04  38.7835   37.7192        5.0      -.-  1.9  -.-   TEMEKLU-KULUNCAK (MALATYA)                        

2023.08.26 01:47:51  38.4828   37.3250       11.5      -.-  1.0  -.-   YENIKOY-DARENDE (MALATYA)                         

2023.08.26 01:44:37  38.0693   37.6288        5.0      -.-  1.3  -.-   BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)                        

2023.08.26 01:40:44  38.3757   38.2147       10.3      -.-  1.3  -.-   TOPSOGUT-(MALATYA)                                

2023.08.26 01:32:01  38.1265   38.4500        5.0      -.-  2.2  -.-   AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)                            

2023.08.26 01:14:51  36.4657   29.1753        3.9      -.-  1.5  -.-   KARAAGAC-FETHIYE (MUGLA)                          

2023.08.26 01:10:24  38.4535   37.5918        2.5      -.-  1.4  -.-   BALABAN-DARENDE (MALATYA)                         

2023.08.26 01:09:53  36.0590   27.1972        6.0      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           

2023.08.26 01:00:28  37.3028   37.0150        6.5      -.-  1.0  -.-   CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)      

2023.08.26 00:53:17  39.5440   28.7000        1.1      -.-  2.2  -.-   BEYEL-DURSUNBEY (BALIKESIR)                       

2023.08.26 00:35:05  38.4615   37.3202        4.2      -.-  1.7  -.-   YENIKOY-DARENDE (MALATYA)                         

2023.08.26 00:33:31  38.1307   38.4810        3.9      -.-  2.6  -.-   AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)                            


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Kandilli afad deprem

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