Deprem mi oldu? 27 Aralık Çarşamba nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 27 Aralık Çarşamba son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 27 Aralık Çarşamba 2023 Türkiye'deki depremler…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.12.2023 - 09:23
Deprem mi oldu? 27 Aralık Çarşamba nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 27 Aralık Çarşamba'da meydana gelen depremler...

27 ARALIK SON DEPREMLER

08:59:36  -.-  2.4  -.-   DALYANKOY ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)           

08:44:02  -.-  2.3  -.-   KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)                         

08:20:48  -.-  1.9  -.-   DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA)               

07:52:45  -.-  1.8  -.-   SARIDERE-GOLYAKA (DUZCE)                        

07:39:22  -.-  2.1  -.-   BOZHUYUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 

06:53:14  -.-  1.4  -.-   YENICEOBA-CIHANBEYLI (KONYA)                    

06:26:44  -.-  1.6  -.-   HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)                    

06:08:27  -.-  1.8  -.-   YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 

06:05:37  -.-  2.1  -.-   KUMPERLI-(KAHRAMANMARAS)                        

04:58:51  -.-  1.6  -.-   MURATPASAKIZILKAYA-KIRIKHAN (HATAY)             

04:47:01  -.-  2.0  -.-   PELITLI-(MALATYA)                               

04:43:41  -.-  1.2  -.-   BUYUKBURHANIYE-CEYHAN (ADANA)                   

03:25:35  -.-  1.4  -.-   AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                 

03:00:35  -.-  1.9  -.-   GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

02:21:40  -.-  1.4  -.-   EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA)                        

02:05:12  -.-  2.3  -.-   SAMSUN ACIKLARI (KARADENIZ)                     

00:35:38  -.-  1.9  -.-   GURPINAR-ULAS (SIVAS)                           

00:29:01  -.-  2.6  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)  


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