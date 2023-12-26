Deprem mi oldu? 26 Aralık 2023 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 26 Aralık Salı Aralık 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 26 Aralık Salı Aralık 2023 Türkiye'deki depremler…
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 26 Aralık'ta meydana gelen depremler...
26 ARALIK SON DEPREMLER
09:02:49 -.- 3.2 -.- SAMSUN ACIKLARI (KARADENIZ)
08:55:13 -.- 1.3 -.- OGECLI-KIRKAGAC (MANISA)
08:50:08 -.- 1.4 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
08:38:59 -.- 2.7 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
08:37:23 -.- 2.1 -.- UCPINAR-(BALIKESIR)
08:15:26 -.- 2.6 -.- KANTARMA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
07:01:21 -.- 1.3 -.- BAHCEICI-GURUN (SIVAS)
06:30:18 -.- 3.1 -.- AKCAOVA-(HATAY)
05:40:52 -.- 1.6 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)
05:09:42 -.- 1.7 -.- KARAOT-BUCAK (BURDUR)
04:43:01 -.- 3.4 3.2 KINIKKOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
04:23:08 -.- 1.3 -.- KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG)
04:16:38 -.- 1.8 -.- IKIZCE-YESILYURT (MALATYA)
03:59:44 -.- 1.2 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
03:38:14 -.- 2.3 -.- BOLUKLU-HIZAN (BITLIS)
03:24:17 -.- 1.6 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
03:09:47 -.- 1.7 -.- YUKARICALI-HIZAN (BITLIS)
03:04:11 -.- 2.1 -.- VAN GOLU
02:47:36 -.- 1.9 -.- CATAKDEGIRMEN-HIZAN (BITLIS)
02:44:55 -.- 1.5 -.- KIBRIS ACIKLARI-KUZEY--(AKDENIZ)
02:22:00 -.- 1.2 -.- HALKACAYIRI-(KAHRAMANMARAS)
01:46:03 -.- 2.1 -.- ERGENUSAGI-KOZAN (ADANA)
01:40:19 -.- 1.9 -.- VAN GOLU
01:31:29 -.- 2.9 -.- PEMBELIK-GUNDOGMUS (ANTALYA)
01:22:12 -.- 1.4 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
01:15:33 -.- 1.4 -.- CAMLICA-(KAHRAMANMARAS)
00:55:09 -.- 1.7 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)
00:38:14 -.- 1.0 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
00:25:55 -.- 1.9 -.- AYGIRGOLU-KIRIKHAN (HATAY)
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