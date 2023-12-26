Deprem mi oldu? 26 Aralık 2023 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Yayınlanma: 26.12.2023 - 09:47

Güncelleme: 26.12.2023 - 09:47

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 26 Aralık'ta meydana gelen depremler...

26 ARALIK SON DEPREMLER

09:02:49 -.- 3.2 -.- SAMSUN ACIKLARI (KARADENIZ)

08:55:13 -.- 1.3 -.- OGECLI-KIRKAGAC (MANISA)

08:50:08 -.- 1.4 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)

08:38:59 -.- 2.7 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI

08:37:23 -.- 2.1 -.- UCPINAR-(BALIKESIR)

08:15:26 -.- 2.6 -.- KANTARMA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

07:01:21 -.- 1.3 -.- BAHCEICI-GURUN (SIVAS)

06:30:18 -.- 3.1 -.- AKCAOVA-(HATAY)

05:40:52 -.- 1.6 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)

05:09:42 -.- 1.7 -.- KARAOT-BUCAK (BURDUR)

04:43:01 -.- 3.4 3.2 KINIKKOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

04:23:08 -.- 1.3 -.- KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG)

04:16:38 -.- 1.8 -.- IKIZCE-YESILYURT (MALATYA)

03:59:44 -.- 1.2 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

03:38:14 -.- 2.3 -.- BOLUKLU-HIZAN (BITLIS)

03:24:17 -.- 1.6 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

03:09:47 -.- 1.7 -.- YUKARICALI-HIZAN (BITLIS)

03:04:11 -.- 2.1 -.- VAN GOLU

02:47:36 -.- 1.9 -.- CATAKDEGIRMEN-HIZAN (BITLIS)

02:44:55 -.- 1.5 -.- KIBRIS ACIKLARI-KUZEY--(AKDENIZ)

02:22:00 -.- 1.2 -.- HALKACAYIRI-(KAHRAMANMARAS)

01:46:03 -.- 2.1 -.- ERGENUSAGI-KOZAN (ADANA)

01:40:19 -.- 1.9 -.- VAN GOLU

01:31:29 -.- 2.9 -.- PEMBELIK-GUNDOGMUS (ANTALYA)

01:22:12 -.- 1.4 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

01:15:33 -.- 1.4 -.- CAMLICA-(KAHRAMANMARAS)

00:55:09 -.- 1.7 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)

00:38:14 -.- 1.0 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

00:25:55 -.- 1.9 -.- AYGIRGOLU-KIRIKHAN (HATAY)