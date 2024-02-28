Deprem mi oldu? 28 Şubat 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 28 Şubat Çarşamba 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 28 Şubat Çarşamba 2024 Türkiye'deki depremler...
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 28 Şubat'ta meydana gelen depremler...
28 ŞUBAT'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:16:03 -.- 2.0 -.- CINARDERE-BIGA (CANAKKALE)
08:13:24 -.- 3.2 3.4 IRAN
07:30:42 -.- 1.0 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE)
07:27:41 -.- 1.1 -.- DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE)
07:25:26 -.- 1.6 -.- DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE)
07:14:15 -.- 1.5 -.- DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE)
07:12:19 -.- 1.4 -.- BALIKLICESME-BIGA (CANAKKALE)
07:06:56 -.- 2.7 -.- TELLIOGLU-GOLE (ARDAHAN)
06:53:00 -.- 2.1 -.- DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE)
06:51:55 -.- 1.9 -.- BELKAYA-EREGLI (KONYA)
06:25:57 -.- 1.7 -.- DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE)
05:58:25 -.- 1.9 -.- AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
05:43:20 -.- 1.4 -.- KEMER-BIGA (CANAKKALE)
05:28:40 -.- 1.9 -.- TOPCALI-ESKIPAZAR (KARABUK)
04:40:38 -.- 1.6 -.- AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
04:40:07 -.- 1.6 -.- GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE)
04:20:00 -.- 1.9 -.- GOZEBASI-(ELAZIG)
04:08:06 -.- 1.5 -.- ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
04:01:22 -.- 2.2 -.- ILICAKOY-KAVAK (SAMSUN)
03:45:24 -.- 1.3 -.- CAKIRKADI-(BARTIN)
03:29:09 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
03:15:20 -.- 2.1 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE)
02:57:34 -.- 2.2 -.- YUNANISTAN
02:55:39 -.- 1.3 -.- KISLAK-ALADAG (ADANA)
02:54:47 -.- 2.0 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
02:53:10 -.- 1.7 -.- BEYPINAR-LAPSEKI (CANAKKALE)
02:41:29 -.- 2.4 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
02:33:21 -.- 2.8 -.- GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE)
02:11:37 -.- 1.7 -.- DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE)
01:51:51 -.- 1.3 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)
01:41:05 -.- 1.8 -.- BEYPINAR-LAPSEKI (CANAKKALE)
01:33:44 -.- 1.8 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)
01:29:18 -.- 1.6 -.- DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE)
01:28:15 -.- 1.7 -.- YESILYAYLA-SUMBAS (OSMANIYE)
01:15:17 -.- 1.3 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
01:14:53 -.- 1.9 -.- GOZLUHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP)
00:58:09 -.- 1.9 -.- DEMIRTAS-KARAKOCAN (ELAZIG)
00:51:29 -.- 1.6 -.- ZEYTINBAGI-MUDANYA (BURSA)
00:45:39 -.- 2.3 -.- CINARDERE-BIGA (CANAKKALE)
00:41:55 -.- 2.3 -.- KARGIN-BIGADIC (BALIKESIR)
00:29:54 -.- 1.2 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP)
00:24:19 -.- 1.4 -.- BEYPINAR-LAPSEKI (CANAKKALE)
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