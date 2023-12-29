Deprem mi oldu? 29 Aralık 2023 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 29 Aralık Cuma Aralık 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 29 Aralık Cuma Aralık 2023 Türkiye'deki depremler…
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 29 Aralık'ta meydana gelen depremler...
29 ARALIK SON DEPREMLER
2023.12.29 08:51:36 -.- 3.0 -.- GULLUCE-OLTU (ERZURUM)
2023.12.29 08:06:19 -.- 2.2 -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA)
2023.12.29 08:02:04 -.- 1.8 -.- INCIRKOY-FETHIYE (MUGLA)
2023.12.29 06:17:08 -.- 1.7 -.- BUYUKGUNEY-SOMA (MANISA)
2023.12.29 05:29:38 -.- 1.7 -.- HATIPLAR-SARUHANLI (MANISA)
2023.12.29 05:03:05 -.- 1.7 -.- CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS)
2023.12.29 04:45:37 -.- 1.3 -.- BOZAN-KULU (KONYA)
2023.12.29 04:36:14 -.- 1.0 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)
2023.12.29 04:07:36 -.- 1.8 -.- HACIBEKTASLI-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)
2023.12.29 03:15:08 -.- 2.0 -.- ORTAKLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
2023.12.29 03:00:31 -.- 2.5 -.- YUKARIGUNEYCE-(VAN)
2023.12.29 02:27:18 -.- 2.1 -.- ISIKLI-YESILYURT (MALATYA)
2023.12.29 02:16:24 -.- 2.3 -.- KAVAKTEPE-(ELAZIG)
2023.12.29 02:11:16 -.- 1.7 -.- KAVAKTEPE-(ELAZIG)
2023.12.29 00:48:05 -.- 1.8 -.- INKAYA-(BALIKESIR)
2023.12.29 00:05:22 -.- 1.7 -.- AKTOPRAK-GOLBASI (ADIYAMAN)
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