Deprem mi oldu? 29 Haziran 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 29 Haziran Cumartesi 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 29 Haziran Cumartesi 2024 Türkiye'deki depremler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.06.2024 - 09:32
Deprem mi oldu? 29 Haziran 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Abone Ol google-news

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 29 Haziran'da meydana gelen depremler...

29 HAZİRAN'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

2024.06.29 09:20:46        -.-  2.9  -.-   SARICA-GURUN (SIVAS)                            

2024.06.29 08:58:26      -.-  2.0  -.-   DARIPINAR-KALE (MALATYA)                        

2024.06.29 08:58:02       -.-  2.0  -.-   BALIKLI-ERDEK (BALIKESIR)                       

2024.06.29 08:54:09        -.-  1.2  -.-   DUYGULU-SIVRICE (ELAZIG)                        

2024.06.29 08:48:33       -.-  2.7  -.-   YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               

2024.06.29 07:35:57      -.-  1.7  -.-   GUZUNGULU-GEDIZ (KUTAHYA)                       

2024.06.29 06:03:35    -.-  2.3  -.-   ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                    

2024.06.29 05:58:22     -.-  2.6  -.-   ORTACANAK-(BINGOL)                              

2024.06.29 05:55:58       -.-  2.1  -.-   KALBURCU-GONEN (BALIKESIR)                      

2024.06.29 05:47:49      -.-  1.8  -.-   DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)             

2024.06.29 05:18:08    -.-  1.6  -.-   OREN-AKCADAG (MALATYA)                          

2024.06.29 04:57:40    -.-  1.6  -.-   KOZLUCA-AKCADAG (MALATYA)                       


deprem haberleri deprem mi oldu haberleri son deprem haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler