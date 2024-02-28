Son dakika... Kars Digor'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Yayınlanma: 28.02.2024 - 17:08

Güncelleme: 28.02.2024 - 17:39

Deprem gerçeği bu kez kendini bu kez Kars'ta gösterdi. Şehrin Digor ilçesi merkezli olarak 3,9 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre sarsıntı, saat 16.51’de ve yer yüzeyinin 13.4 kilometre derinliğinde meydana geldi.