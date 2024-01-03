Deprem mi oldu? 3 Ocak 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 3 Ocak Çarşamba 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 3 Ocak Çarşamba 2024 Türkiye'deki depremler…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.01.2024 - 09:33
Deprem mi oldu? 3 Ocak 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 3 Ocak'ta meydana gelen depremler...

3 OCAK SON DEPREMLER

08:50:26  -.-  1.7  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                      

07:34:24  -.-  1.9  -.-   COBANTASI-(BINGOL)                              

06:46:31  -.-  1.7  -.-   PELITLI-UZUMLU (ERZINCAN)                       

06:43:18  -.-  2.8  -.-   KESIKKELI-KADIRLI (OSMANIYE)                    

06:40:48  -.-  2.4  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                   

05:24:27  -.-  1.9  -.-   DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG)                       

05:17:36  -.-  1.5  -.-   CAKALLICULLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)           

04:57:40  -.-  2.0  -.-   YUYLUK-DUMLUPINAR (KUTAHYA)                     

04:31:59  -.-  1.4  -.-   KAVAKTEPE-(ELAZIG)                              

04:24:31  -.-  1.4  -.-   TOPRAKKALE (OSMANIYE)                           

04:14:59  -.-  1.2  -.-   GUVENC-HASSA (HATAY)                            

03:48:49  -.-  1.3  -.-   HASANLOK-ISLAHIYE (GAZIANTEP)                   

03:42:12  -.-  2.3  -.-   GURCISTAN                                       

03:39:20  -.-  1.2  -.-   ATAKOY-NURDAGI (GAZIANTEP)                      

02:39:25  -.-  1.3  -.-   ELMACAYIR-INEGOL (BURSA)                        

02:11:27  -.-  1.8  -.-   ADANA                                           

02:08:13  -.-  1.8  -.-   TRABZON ACIKLARI (KARADENIZ)                    

02:01:59  -.-  1.1  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                 

01:41:45  -.-  1.7  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)               

01:39:42  -.-  1.6  -.-   BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)                     

01:33:25  -.-  1.4  -.-   HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                

01:23:01  -.-  1.7  -.-   DIKILITAS-(NIGDE)                               

01:20:56  -.-  1.0  -.-   ZAFER-BUCA (IZMIR)                              

01:17:59  -.-  1.4  -.-   KULLUK-(ELAZIG)                                 

01:03:54  -.-  1.0  -.-   ZAFER-BUCA (IZMIR)                              

00:13:08  -.-  1.8  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                       


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