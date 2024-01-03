Deprem mi oldu? 3 Ocak 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Yayınlanma: 03.01.2024 - 09:33

Güncelleme: 03.01.2024 - 09:33

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 3 Ocak'ta meydana gelen depremler...

3 OCAK SON DEPREMLER

08:50:26 -.- 1.7 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)

07:34:24 -.- 1.9 -.- COBANTASI-(BINGOL)

06:46:31 -.- 1.7 -.- PELITLI-UZUMLU (ERZINCAN)

06:43:18 -.- 2.8 -.- KESIKKELI-KADIRLI (OSMANIYE)

06:40:48 -.- 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

05:24:27 -.- 1.9 -.- DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG)

05:17:36 -.- 1.5 -.- CAKALLICULLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)

04:57:40 -.- 2.0 -.- YUYLUK-DUMLUPINAR (KUTAHYA)

04:31:59 -.- 1.4 -.- KAVAKTEPE-(ELAZIG)

04:24:31 -.- 1.4 -.- TOPRAKKALE (OSMANIYE)

04:14:59 -.- 1.2 -.- GUVENC-HASSA (HATAY)

03:48:49 -.- 1.3 -.- HASANLOK-ISLAHIYE (GAZIANTEP)

03:42:12 -.- 2.3 -.- GURCISTAN

03:39:20 -.- 1.2 -.- ATAKOY-NURDAGI (GAZIANTEP)

02:39:25 -.- 1.3 -.- ELMACAYIR-INEGOL (BURSA)

02:11:27 -.- 1.8 -.- ADANA

02:08:13 -.- 1.8 -.- TRABZON ACIKLARI (KARADENIZ)

02:01:59 -.- 1.1 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

01:41:45 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)

01:39:42 -.- 1.6 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)

01:33:25 -.- 1.4 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

01:23:01 -.- 1.7 -.- DIKILITAS-(NIGDE)

01:20:56 -.- 1.0 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR)

01:17:59 -.- 1.4 -.- KULLUK-(ELAZIG)

01:03:54 -.- 1.0 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR)

00:13:08 -.- 1.8 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)