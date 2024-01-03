Deprem mi oldu? 3 Ocak 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 3 Ocak Çarşamba 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 3 Ocak Çarşamba 2024 Türkiye'deki depremler…
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 3 Ocak'ta meydana gelen depremler...
3 OCAK SON DEPREMLER
08:50:26 -.- 1.7 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
07:34:24 -.- 1.9 -.- COBANTASI-(BINGOL)
06:46:31 -.- 1.7 -.- PELITLI-UZUMLU (ERZINCAN)
06:43:18 -.- 2.8 -.- KESIKKELI-KADIRLI (OSMANIYE)
06:40:48 -.- 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
05:24:27 -.- 1.9 -.- DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG)
05:17:36 -.- 1.5 -.- CAKALLICULLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
04:57:40 -.- 2.0 -.- YUYLUK-DUMLUPINAR (KUTAHYA)
04:31:59 -.- 1.4 -.- KAVAKTEPE-(ELAZIG)
04:24:31 -.- 1.4 -.- TOPRAKKALE (OSMANIYE)
04:14:59 -.- 1.2 -.- GUVENC-HASSA (HATAY)
03:48:49 -.- 1.3 -.- HASANLOK-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
03:42:12 -.- 2.3 -.- GURCISTAN
03:39:20 -.- 1.2 -.- ATAKOY-NURDAGI (GAZIANTEP)
02:39:25 -.- 1.3 -.- ELMACAYIR-INEGOL (BURSA)
02:11:27 -.- 1.8 -.- ADANA
02:08:13 -.- 1.8 -.- TRABZON ACIKLARI (KARADENIZ)
02:01:59 -.- 1.1 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
01:41:45 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
01:39:42 -.- 1.6 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)
01:33:25 -.- 1.4 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
01:23:01 -.- 1.7 -.- DIKILITAS-(NIGDE)
01:20:56 -.- 1.0 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR)
01:17:59 -.- 1.4 -.- KULLUK-(ELAZIG)
01:03:54 -.- 1.0 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR)
00:13:08 -.- 1.8 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
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