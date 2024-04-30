Deprem mi oldu? 30 Nisan 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 30 Nisan Salı 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 30 Nisan Çarşamba 2024 Türkiye'deki depremler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.04.2024 - 09:06
Deprem mi oldu? 30 Nisan 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Abone Ol google-news

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 30 Nisan'da meydana gelen depremler...

30 NİSAN'DA  MEYDANA GELEN DEPREMLER

2024.04.30 -.-  1.8  -.-   BUYUKDERE-HAVRAN (BALIKESIR)                     

2024.04.30  -.-  1.7  -.-   YAYLAKONAK-(ADIYAMAN)                            

2024.04.30 -.-  2.9  -.-   CAMLICA-YATAGAN (MUGLA)                          

2024.04.30  -.-  1.8  -.-   BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   

2024.04.30 -.-  1.6  -.-   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)         

2024.04.30-.-  3.8  4.0   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                            

2024.04.30  -.-  2.1  -.-   PIRGARIP-(VAN)                                   

2024.04.30  -.-  1.0  -.-   KABAKLAR-ISLAHIYE (GAZIANTEP)                    

2024.04.30  -.-  1.7  -.-   EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                    

2024.04.30  -.-  1.3  -.-   BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)              

2024.04.30   -.-  2.4  -.-   TOHMA-(MALATYA)                                  

2024.04.30   -.-  1.5  -.-   ERCENE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                     

2024.04.30 -.-  1.7  -.-   BALVEREN-(SIRNAK)                                

2024.04.30    -.-  2.2  -.-   CELIKHAN (ADIYAMAN)                              

2024.04.30  -.-  3.7  3.9   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                            

2024.04.30 -.-  1.3  -.-   SINDERLER-DURSUNBEY (BALIKESIR)                  

2024.04.30 -.-  3.2  3.0   BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA)                   

2024.04.30 -.-  1.8  -.-   GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN)                      

2024.04.30 -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                       

2024.04.30-.-  2.0  -.-   AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                   

2024.04.30 -.-  1.9  -.-   GUVENC-HASSA (HATAY)                  


deprem haberleri deprem mi oldu haberleri depremler haberleri Son depremler haberleri afad haberleri Kandilli haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Çağlayan'da 'Erdoğan' ve 'Deccal' krizi: Adnan Oktar'ın trolleri yargıyı böldü

Çağlayan'da 'Erdoğan' ve 'Deccal' krizi: Adnan Oktar'ın trolleri yargıyı böldü
Tarık Mengüç’ten çarpıcı açıklama: ‘Servet ödedim’

Tarık Mengüç’ten çarpıcı açıklama: ‘Servet ödedim’
Özgür Özel ve Erdoğan görüşmesinin tarihi belli oldu

Özgür Özel ve Erdoğan görüşmesinin tarihi belli oldu
Bahar dizisinin seti ortaya çıktı! İşte çekimlerin gerçekleştiği hastane

Bahar dizisinin seti ortaya çıktı! İşte çekimlerin gerçekleştiği hastane
Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'tan Özgür Özel'e: 'Çok başarılı'

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'tan Özgür Özel'e: 'Çok başarılı'
‘Dünyanın En Güzel 100 Kadını’ açıklandı! Listede Türk oyuncular da var!

‘Dünyanın En Güzel 100 Kadını’ açıklandı! Listede Türk oyuncular da var!
Başdanışman Mehmet Uçum'dan bu kez '50+1' ayarı: 'Devam ettirilmesi kazanımların gereği'

Başdanışman Mehmet Uçum'dan bu kez '50+1' ayarı: 'Devam ettirilmesi kazanımların gereği'
MHP, TikTok’un Kapatılması İçin Kanun Teklifi Hazırlıyor: “Ahlak Yok Olursa Gelecek Yok Olur”

MHP, TikTok’un Kapatılması İçin Kanun Teklifi Hazırlıyor: “Ahlak Yok Olursa Gelecek Yok Olur”