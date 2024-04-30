Deprem mi oldu? 30 Nisan 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 30 Nisan Salı 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 30 Nisan Çarşamba 2024 Türkiye'deki depremler...
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 30 Nisan'da meydana gelen depremler...
30 NİSAN'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER
2024.04.30 -.- 1.8 -.- BUYUKDERE-HAVRAN (BALIKESIR)
2024.04.30 -.- 1.7 -.- YAYLAKONAK-(ADIYAMAN)
2024.04.30 -.- 2.9 -.- CAMLICA-YATAGAN (MUGLA)
2024.04.30 -.- 1.8 -.- BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2024.04.30 -.- 1.6 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
2024.04.30-.- 3.8 4.0 GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2024.04.30 -.- 2.1 -.- PIRGARIP-(VAN)
2024.04.30 -.- 1.0 -.- KABAKLAR-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
2024.04.30 -.- 1.7 -.- EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2024.04.30 -.- 1.3 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2024.04.30 -.- 2.4 -.- TOHMA-(MALATYA)
2024.04.30 -.- 1.5 -.- ERCENE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
2024.04.30 -.- 1.7 -.- BALVEREN-(SIRNAK)
2024.04.30 -.- 2.2 -.- CELIKHAN (ADIYAMAN)
2024.04.30 -.- 3.7 3.9 GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2024.04.30 -.- 1.3 -.- SINDERLER-DURSUNBEY (BALIKESIR)
2024.04.30 -.- 3.2 3.0 BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA)
2024.04.30 -.- 1.8 -.- GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN)
2024.04.30 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI
2024.04.30-.- 2.0 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
2024.04.30 -.- 1.9 -.- GUVENC-HASSA (HATAY)
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