Deprem mi oldu? 4 Ocak 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Yayınlanma: 04.01.2024 - 09:21

Güncelleme: 04.01.2024 - 09:21

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 4 Ocak'ta meydana gelen depremler...

4 OCAK SON DEPREMLER

2024.01.04 08:23:42 -.- 2.2 -.- HAMURKESEN-KARAKOCAN (ELAZIG)

2024.01.04 08:04:37 -.- 2.4 -.- GOKGOZ-KOZAN (ADANA)

2024.01.04 07:34:36 -.- 1.2 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.01.04 06:34:53 -.- 1.5 -.- GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN)

2024.01.04 05:46:01 -.- 1.4 -.- DALOREN-HOZAT (TUNCELI)

2024.01.04 05:31:34 -.- 1.4 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

2024.01.04 04:18:21 -.- 2.5 2.6 AKDENIZ

2024.01.04 03:43:23 -.- 2.2 -.- KAMISTAS-(MALATYA)

2024.01.04 02:57:38 -.- 2.3 -.- CIMENLI-(HAKKARI)

2024.01.04 02:40:48 -.- 3.4 3.6 ERMENISTAN

2024.01.04 02:22:29 -.- 1.7 -.- GOLKASI-BEYSEHIR (KONYA)

2024.01.04 02:06:20 -.- 2.3 -.- BALIBAGI-(CANKIRI)

2024.01.04 01:48:04 -.- 2.1 -.- KAVAKTEPE-(ELAZIG)

2024.01.04 01:35:24 -.- 1.5 -.- DEVELI-MENDERES (IZMIR)

2024.01.04 01:21:52 -.- 1.8 -.- KASIMUSAGI-AKCADAG (MALATYA)

2024.01.04 01:00:53 -.- 1.8 -.- ACIPAYAM-(ELAZIG)

2024.01.04 00:44:58 -.- 2.0 -.- ASAGIKAMISLI-PATNOS (AGRI)

2024.01.04 00:09:53 -.- 1.8 -.- BEYDAGI-(MALATYA)

2024.01.04 00:09:42 -.- 2.2 -.- KIBRIS RUM KESIMI