Deprem mi oldu? 4 Ocak 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 4 Ocak Perşembe 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 4 Ocak Perşembe 2024 Türkiye'deki depremler…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.01.2024 - 09:21
Deprem mi oldu? 4 Ocak 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Abone Ol google-news

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 4 Ocak'ta meydana gelen depremler...

4 OCAK SON DEPREMLER

2024.01.04 08:23:42      -.-  2.2  -.-   HAMURKESEN-KARAKOCAN (ELAZIG)                    

2024.01.04 08:04:37       -.-  2.4  -.-   GOKGOZ-KOZAN (ADANA)                             

2024.01.04 07:34:36       -.-  1.2  -.-   YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

2024.01.04 06:34:53     -.-  1.5  -.-   GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN)                      

2024.01.04 05:46:01       -.-  1.4  -.-   DALOREN-HOZAT (TUNCELI)                          

2024.01.04 05:31:34       -.-  1.4  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                  

2024.01.04 04:18:21       -.-  2.5  2.6   AKDENIZ                                          

2024.01.04 03:43:23        -.-  2.2  -.-   KAMISTAS-(MALATYA)                               

2024.01.04 02:57:38       -.-  2.3  -.-   CIMENLI-(HAKKARI)                                

2024.01.04 02:40:48      -.-  3.4  3.6   ERMENISTAN                                       

2024.01.04 02:22:29       -.-  1.7  -.-   GOLKASI-BEYSEHIR (KONYA)                         

2024.01.04 02:06:20      -.-  2.3  -.-   BALIBAGI-(CANKIRI)                               

2024.01.04 01:48:04      -.-  2.1  -.-   KAVAKTEPE-(ELAZIG)                               

2024.01.04 01:35:24       -.-  1.5  -.-   DEVELI-MENDERES (IZMIR)                          

2024.01.04 01:21:52       -.-  1.8  -.-   KASIMUSAGI-AKCADAG (MALATYA)                     

2024.01.04 01:00:53        -.-  1.8  -.-   ACIPAYAM-(ELAZIG)                                

2024.01.04 00:44:58        -.-  2.0  -.-   ASAGIKAMISLI-PATNOS (AGRI)                       

2024.01.04 00:09:53   -.-  1.8  -.-   BEYDAGI-(MALATYA)                                

2024.01.04 00:09:42       -.-  2.2  -.-   KIBRIS RUM KESIMI                                


afad deprem deprem mi oldu depremler sarsıntı son deprem Son dakika Son depremler

En Çok Okunan Haberler