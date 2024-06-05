Deprem mi oldu? 5 Haziran 2025 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Yayınlanma: 05.06.2024 - 09:31

Güncelleme: 05.06.2024 - 09:31

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 5 Haziran'da meydana gelen depremler...

5 HAZİRAN'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

2024.06.05 08:45:31 -.- 1.8 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP)

2024.06.05 08:38:10 -.- 1.3 -.- MEYDAN-SAMANDAG (HATAY)

2024.06.05 06:39:02 -.- 1.5 -.- CALTI-SELCUKLU (KONYA)

2024.06.05 05:43:21 -.- 1.6 -.- KOSRELI-CEYHAN (ADANA)

2024.06.05 05:26:32 -.- 1.9 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)

2024.06.05 04:10:25 -.- 2.4 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)

2024.06.05 04:05:36 -.- 1.8 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA)

2024.06.05 03:48:45 -.- 1.0 -.- GERMENCIK (AYDIN)

2024.06.05 02:31:05 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2024.06.05 02:25:35 -.- 2.3 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.06.05 02:03:24 -.- 1.2 -.- KORUCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.06.05 02:00:19 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI

2024.06.05 01:48:29 -.- 2.5 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA)

2024.06.05 00:51:14 -.- 2.8 -.- YUNANISTAN

2024.06.05 00:46:21 -.- 1.7 -.- FAKIOGLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.06.05 00:12:19 -.- 2.6 -.- YUNANISTAN