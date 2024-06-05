Deprem mi oldu? 5 Haziran 2025 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 5 Haziran Çarşamba 2025 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 5 Haziran Çarşamba 2025 Türkiye'deki depremler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.06.2024 - 09:31
Deprem mi oldu? 5 Haziran 2025 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Abone Ol google-news

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 5 Haziran'da meydana gelen depremler...

5 HAZİRAN'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

2024.06.05 08:45:31  -.-  1.8  -.-   SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP)                    

2024.06.05 08:38:10   -.-  1.3  -.-   MEYDAN-SAMANDAG (HATAY)                           

2024.06.05 06:39:02   -.-  1.5  -.-   CALTI-SELCUKLU (KONYA)                            

2024.06.05 05:43:21  -.-  1.6  -.-   KOSRELI-CEYHAN (ADANA)                            

2024.06.05 05:26:32   -.-  1.9  -.-   GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)                         

2024.06.05 04:10:25     -.-  2.4  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)       

2024.06.05 04:05:36   -.-  1.8  -.-   YENIKOY-DARENDE (MALATYA)                         

2024.06.05 03:48:45     -.-  1.0  -.-   GERMENCIK (AYDIN)                                 

2024.06.05 02:31:05 -.-  1.5  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     

2024.06.05 02:25:35    -.-  2.3  -.-   CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    

2024.06.05 02:03:24       -.-  1.2  -.-   KORUCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  

2024.06.05 02:00:19    -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                        

2024.06.05 01:48:29    -.-  2.5  -.-   YENIKOY-DARENDE (MALATYA)                         

2024.06.05 00:51:14   -.-  2.8  -.-   YUNANISTAN                                        

2024.06.05 00:46:21     -.-  1.7  -.-   FAKIOGLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 

2024.06.05 00:12:19    -.-  2.6  -.-   YUNANISTAN                                        


deprem mi oldu haberleri depremler haberleri deprem haberleri son deprem haberleri Son depremler haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler