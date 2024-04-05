Deprem mi oldu? 5 Nisan 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 5 Nisan Cuma 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Deprem mi oldu? 5 Nisan 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.04.2024 - 09:30
Deprem mi oldu? 5 Nisan 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. Peki, Deprem mi oldu? 5 Nisan 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler! İşte, 5 Nisan'da meydana gelen depremler...

5 NİSAN'DA  MEYDANA GELEN DEPREMLER

2024.04.05 09:13:13 -.-  0.9  -.-   AGACLI-GURUN (SIVAS)                           

2024.04.05 07:37:55 -.-  1.1  -.-   OMERBEYLI-GERMENCIK (AYDIN)                    

2024.04.05 07:16:21 -.-  1.8  -.-   DUNDARLI-(NIGDE)                               

2024.04.05 07:03:48  -.-  1.5  -.-   TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)              

2024.04.05 06:50:52  -.-  1.8  -.-   DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)            

2024.04.05 06:19:33    -.-  2.6  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                          

2024.04.05 06:15:49 -.-  1.5  -.-   YUKARISAMLI-AKKOY (DENIZLI)                    

2024.04.05 06:06:02   -.-  2.0  -.-   GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)                   

2024.04.05 05:47:44   -.-  1.3  -.-   KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               

2024.04.05 05:43:14 -.-  2.1  -.-   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)       

2024.04.05 05:33:30   -.-  1.9  -.-   TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI                   

2024.04.05 04:46:08 -.-  2.5  -.-   ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)                        

2024.04.05 04:37:21  -.-  2.6  -.-   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)       

2024.04.05 04:28:12   -.-  2.3  -.-   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)       

2024.04.05 04:23:52   -.-  2.5  -.-   SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)                   

2024.04.05 04:20:33   -.-  2.3  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                  

2024.04.05 04:04:53  -.-  1.1  -.-   KULAHLI-GURUN (SIVAS)                          

2024.04.05 04:00:48   -.-  1.9  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                         

2024.04.05 03:32:39    -.-  2.0  -.-   CUKURKOY-HANI (DIYARBAKIR)                     

2024.04.05 03:24:08     -.-  2.6  -.-   ORTAKOY-ULUDERE (SIRNAK)                       

2024.04.05 03:07:28    -.-  1.5  -.-   MUEZZINLER-SUTCULER (ISPARTA)                  

2024.04.05 03:06:42      -.-  1.4  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                          

2024.04.05 02:40:32      -.-  2.2  -.-   TAFLAN ACIKLARI-SAMSUN (KARADENIZ)             

2024.04.05 02:37:28    -.-  1.2  -.-   GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                

2024.04.05 01:48:00   -.-  2.0  -.-   YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                

2024.04.05 01:31:18    -.-  2.1  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                          

2024.04.05 00:15:51     -.-  1.9  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                         


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