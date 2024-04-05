Yayınlanma: 05.04.2024 - 09:30

Güncelleme: 05.04.2024 - 09:30

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. Peki, Deprem mi oldu? 5 Nisan 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler! İşte, 5 Nisan'da meydana gelen depremler...

5 NİSAN'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

2024.04.05 09:13:13 -.- 0.9 -.- AGACLI-GURUN (SIVAS)

2024.04.05 07:37:55 -.- 1.1 -.- OMERBEYLI-GERMENCIK (AYDIN)

2024.04.05 07:16:21 -.- 1.8 -.- DUNDARLI-(NIGDE)

2024.04.05 07:03:48 -.- 1.5 -.- TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.04.05 06:50:52 -.- 1.8 -.- DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.04.05 06:19:33 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2024.04.05 06:15:49 -.- 1.5 -.- YUKARISAMLI-AKKOY (DENIZLI)

2024.04.05 06:06:02 -.- 2.0 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)

2024.04.05 05:47:44 -.- 1.3 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.04.05 05:43:14 -.- 2.1 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)

2024.04.05 05:33:30 -.- 1.9 -.- TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI

2024.04.05 04:46:08 -.- 2.5 -.- ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)

2024.04.05 04:37:21 -.- 2.6 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)

2024.04.05 04:28:12 -.- 2.3 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)

2024.04.05 04:23:52 -.- 2.5 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)

2024.04.05 04:20:33 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2024.04.05 04:04:53 -.- 1.1 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS)

2024.04.05 04:00:48 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)

2024.04.05 03:32:39 -.- 2.0 -.- CUKURKOY-HANI (DIYARBAKIR)

2024.04.05 03:24:08 -.- 2.6 -.- ORTAKOY-ULUDERE (SIRNAK)

2024.04.05 03:07:28 -.- 1.5 -.- MUEZZINLER-SUTCULER (ISPARTA)

2024.04.05 03:06:42 -.- 1.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2024.04.05 02:40:32 -.- 2.2 -.- TAFLAN ACIKLARI-SAMSUN (KARADENIZ)

2024.04.05 02:37:28 -.- 1.2 -.- GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.04.05 01:48:00 -.- 2.0 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.04.05 01:31:18 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2024.04.05 00:15:51 -.- 1.9 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)