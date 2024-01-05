Deprem mi oldu? 5 Ocak 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 5 Ocak Cuma2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 5 Ocak Cuma2024 Türkiye'deki depremler…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.01.2024 - 09:26
Deprem mi oldu? 5 Ocak 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 5 Ocak'ta meydana gelen depremler...

5 OCAK SON DEPREMLER

2024.01.05 08:54:48      -.-  1.7  -.-   YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)                      

2024.01.05 08:02:17     -.-  1.7  -.-   COBANLAR (AFYONKARAHISAR)                       

2024.01.05 07:52:06     -.-  1.1  -.-   AKYAKA-ULA (MUGLA)                              

2024.01.05 07:41:11   -.-  1.8  -.-   CUMHURIYET-REYHANLI (HATAY)                     

2024.01.05 07:35:13     -.-  1.4  -.-   YESILKOY-DORTYOL (HATAY)                        

2024.01.05 07:22:15      -.-  1.8  -.-   AKUSAGI-KALE (MALATYA)                          

2024.01.05 07:20:10      -.-  2.2  -.-   KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)                         

2024.01.05 06:50:15     -.-  1.4  -.-   ELMALAR-(KAHRAMANMARAS)                         

2024.01.05 06:47:18      -.-  1.1  -.-   GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)                       

2024.01.05 06:20:39      -.-  2.0  -.-   TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   

2024.01.05 04:47:06   -.-  1.6  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                 

2024.01.05 04:05:59      -.-  1.9  -.-   DOGANTEPE-AKCADAG (MALATYA)                     

2024.01.05 04:04:46     -.-  2.3  -.-   ZAFER-BUCA (IZMIR)                              

2024.01.05 04:01:40      -.-  1.7  -.-   EGE DENIZI                                      

2024.01.05 03:50:56    -.-  2.6  -.-   MESCICELE-(BOLU)                                

2024.01.05 03:36:47     -.-  2.0  -.-   CAGLARCA-KONYAALTI (ANTALYA)                    

2024.01.05 03:09:44     -.-  2.3  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                           

2024.01.05 03:09:40      -.-  1.6  -.-   TEMURKOY-(ELAZIG)                               

2024.01.05 02:46:53       -.-  1.4  -.-   CUMACAY-(AGRI)                                  

2024.01.05 02:03:16      -.-  1.0  -.-   YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                

2024.01.05 01:58:27      -.-  1.6  -.-   CAGLARCA-KONYAALTI (ANTALYA)                    

2024.01.05 01:57:23      -.-  1.9  -.-   DILEK-(MALATYA)                                 

2024.01.05 01:47:48      -.-  1.4  -.-   GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)                       

2024.01.05 01:35:01     -.-  1.4  -.-   AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                

2024.01.05 01:28:29       -.-  1.5  -.-   GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)                       

2024.01.05 01:26:52        -.-  1.8  -.-   GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)                       

2024.01.05 01:23:29       -.-  1.8  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                 

2024.01.05 01:15:38        -.-  1.5  -.-   CAVUSYOLU-KARAKOCAN (ELAZIG)                    

2024.01.05 00:43:20      -.-  1.0  -.-   ENIZCAKIRI-KOZAN (ADANA)                        

2024.01.05 00:26:42        -.-  2.7  -.-   CITDIBI-KONYAALTI (ANTALYA)                     

2024.01.05 00:25:56      -.-  1.6  -.-   KAPAKLI-ARMUTLU (YALOVA)                        

2024.01.05 00:25:15      -.-  1.8  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                 

2024.01.05 00:23:38     -.-  1.8  -.-   ZEYTINBAGI-MUDANYA (BURSA)                      


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