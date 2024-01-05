Deprem mi oldu? 5 Ocak 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Yayınlanma: 05.01.2024 - 09:26

Güncelleme: 05.01.2024 - 09:26

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 5 Ocak'ta meydana gelen depremler...

5 OCAK SON DEPREMLER

2024.01.05 08:54:48 -.- 1.7 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)

2024.01.05 08:02:17 -.- 1.7 -.- COBANLAR (AFYONKARAHISAR)

2024.01.05 07:52:06 -.- 1.1 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA)

2024.01.05 07:41:11 -.- 1.8 -.- CUMHURIYET-REYHANLI (HATAY)

2024.01.05 07:35:13 -.- 1.4 -.- YESILKOY-DORTYOL (HATAY)

2024.01.05 07:22:15 -.- 1.8 -.- AKUSAGI-KALE (MALATYA)

2024.01.05 07:20:10 -.- 2.2 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)

2024.01.05 06:50:15 -.- 1.4 -.- ELMALAR-(KAHRAMANMARAS)

2024.01.05 06:47:18 -.- 1.1 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)

2024.01.05 06:20:39 -.- 2.0 -.- TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.01.05 04:47:06 -.- 1.6 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

2024.01.05 04:05:59 -.- 1.9 -.- DOGANTEPE-AKCADAG (MALATYA)

2024.01.05 04:04:46 -.- 2.3 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR)

2024.01.05 04:01:40 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI

2024.01.05 03:50:56 -.- 2.6 -.- MESCICELE-(BOLU)

2024.01.05 03:36:47 -.- 2.0 -.- CAGLARCA-KONYAALTI (ANTALYA)

2024.01.05 03:09:44 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2024.01.05 03:09:40 -.- 1.6 -.- TEMURKOY-(ELAZIG)

2024.01.05 02:46:53 -.- 1.4 -.- CUMACAY-(AGRI)

2024.01.05 02:03:16 -.- 1.0 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)

2024.01.05 01:58:27 -.- 1.6 -.- CAGLARCA-KONYAALTI (ANTALYA)

2024.01.05 01:57:23 -.- 1.9 -.- DILEK-(MALATYA)

2024.01.05 01:47:48 -.- 1.4 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)

2024.01.05 01:35:01 -.- 1.4 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.01.05 01:28:29 -.- 1.5 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)

2024.01.05 01:26:52 -.- 1.8 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)

2024.01.05 01:23:29 -.- 1.8 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

2024.01.05 01:15:38 -.- 1.5 -.- CAVUSYOLU-KARAKOCAN (ELAZIG)

2024.01.05 00:43:20 -.- 1.0 -.- ENIZCAKIRI-KOZAN (ADANA)

2024.01.05 00:26:42 -.- 2.7 -.- CITDIBI-KONYAALTI (ANTALYA)

2024.01.05 00:25:56 -.- 1.6 -.- KAPAKLI-ARMUTLU (YALOVA)

2024.01.05 00:25:15 -.- 1.8 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

2024.01.05 00:23:38 -.- 1.8 -.- ZEYTINBAGI-MUDANYA (BURSA)