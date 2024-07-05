Deprem mi oldu? 5 Temmuz 2025 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 5 Temmuz Cuma 2025 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 5 Temmuz Cuma 2025 Türkiye'deki depremler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.07.2024 - 09:27
Deprem mi oldu? 5 Temmuz 2025 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 5 Temmuz'da meydana gelen depremler...

5 TEMMUZ'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

2024.07.05 08:41:55      -.-  3.5  3.5   AKDENIZ                                           

2024.07.05 07:09:17   -.-  1.6  -.-   ELMADERE-KINIK (IZMIR)                            

2024.07.05 05:08:41  -.-  3.2  3.2   AKDENIZ                                           

2024.07.05 05:00:36       -.-  1.8  -.-   ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                      

2024.07.05 04:46:32       -.-  1.2  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           

2024.07.05 04:40:13       -.-  2.1  -.-   ASLANKENT-PUTURGE (MALATYA)                       

2024.07.05 04:29:33       -.-  1.7  -.-   HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     

2024.07.05 02:53:02     -.-  1.3  -.-   YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 

2024.07.05 02:38:02      -.-  2.5  -.-   SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)                        


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