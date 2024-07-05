Deprem mi oldu? 5 Temmuz 2025 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 5 Temmuz Cuma 2025 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 5 Temmuz Cuma 2025 Türkiye'deki depremler...
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 5 Temmuz'da meydana gelen depremler...
5 TEMMUZ'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER
2024.07.05 08:41:55 -.- 3.5 3.5 AKDENIZ
2024.07.05 07:09:17 -.- 1.6 -.- ELMADERE-KINIK (IZMIR)
2024.07.05 05:08:41 -.- 3.2 3.2 AKDENIZ
2024.07.05 05:00:36 -.- 1.8 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
2024.07.05 04:46:32 -.- 1.2 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)
2024.07.05 04:40:13 -.- 2.1 -.- ASLANKENT-PUTURGE (MALATYA)
2024.07.05 04:29:33 -.- 1.7 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2024.07.05 02:53:02 -.- 1.3 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2024.07.05 02:38:02 -.- 2.5 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
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