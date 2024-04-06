Yayınlanma: 06.04.2024 - 09:30

Güncelleme: 06.04.2024 - 09:30

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. Peki, Deprem mi oldu? 6 Nisan 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler! İşte, 6 Nisan'da meydana gelen depremler...

6 NİSAN'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

2024.04.06 07:51:21 -.- 1.5 -.- BALIKALAN-NURDAGI (GAZIANTEP)

2024.04.06 07:00:40-.- 1.3 -.- DAVULKOY-(KARS)

2024.04.06 06:54:41 -.- 1.6 -.- HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)

2024.04.06 06:34:42 -.- 1.5 -.- ULUKOY-(MALATYA)

2024.04.06 06:26:50 -.- 1.5 -.- CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2024.04.06 05:54:44 -.- 1.8 -.- AKDENIZ

2024.04.06 05:25:01 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2024.04.06 05:13:56 -.- 1.8 -.- SULARBASI-GURUN (SIVAS)

2024.04.06 04:55:12 -.- 2.1 -.- AKDENIZ

2024.04.06 04:17:08 -.- 1.3 -.- MARMARA DENIZI

2024.04.06 04:07:19 -.- 2.3 -.- BAHCEDERE-ALIAGA (IZMIR)

2024.04.06 03:51:26 -.- 1.6 -.- CEVIZDERE-(ELAZIG)

2024.04.06 03:39:37 -.- 1.6 -.- KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG)

2024.04.06 03:22:09 -.- 1.3 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

2024.04.06 03:12:49 -.- 1.8 -.- BALCESME-GOLE (ARDAHAN)

2024.04.06 02:43:43 -.- 1.5 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ)

2024.04.06 02:20:38 -.- 1.6 -.- KORUCU-(ELAZIG)

2024.04.06 01:39:49 -.- 2.0 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.04.06 01:28:14 -.- 3.1 3.1 ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.04.06 01:21:22 -.- 1.4 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.04.06 00:48:35-.- 1.2 -.- AKDENIZ

2024.04.06 00:37:01 -.- 2.5 -.- SENYURT-ULAS (SIVAS)

2024.04.06 00:14:29 -.- 2.0 -.- SEKILIYAZI-MUTKI (BITLIS)

2024.04.06 00:12:57 -.- 1.2 -.- BOSTANLI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

2024.04.06 00:05:13 -.- 1.4 -.- KEKLIKOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.04.06 00:04:57 -.- 1.2 -.- KEMALYERI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)