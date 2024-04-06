Deprem mi oldu? 6 Nisan 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 6 Nisan Cumartesi 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Deprem mi oldu? 6 Nisan 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.04.2024 - 09:30
Deprem mi oldu? 6 Nisan 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. Peki, Deprem mi oldu? 6 Nisan 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler! İşte, 6 Nisan'da meydana gelen depremler...

6 NİSAN'DA  MEYDANA GELEN DEPREMLER

2024.04.06 07:51:21 -.-  1.5  -.-   BALIKALAN-NURDAGI (GAZIANTEP)                

2024.04.06 07:00:40-.-  1.3  -.-   DAVULKOY-(KARS)                              

2024.04.06 06:54:41 -.-  1.6  -.-   HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)           

2024.04.06 06:34:42 -.-  1.5  -.-   ULUKOY-(MALATYA)                             

2024.04.06 06:26:50  -.-  1.5  -.-   CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)        

2024.04.06 05:54:44   -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                      

2024.04.06 05:25:01 -.-  1.3  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                

2024.04.06 05:13:56   -.-  1.8  -.-   SULARBASI-GURUN (SIVAS)                      

2024.04.06 04:55:12 -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                      

2024.04.06 04:17:08  -.-  1.3  -.-   MARMARA DENIZI                               

2024.04.06 04:07:19  -.-  2.3  -.-   BAHCEDERE-ALIAGA (IZMIR)                     

2024.04.06 03:51:26 -.-  1.6  -.-   CEVIZDERE-(ELAZIG)                           

2024.04.06 03:39:37  -.-  1.6  -.-   KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG)                    

2024.04.06 03:22:09   -.-  1.3  -.-   AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)               

2024.04.06 03:12:49    -.-  1.8  -.-   BALCESME-GOLE (ARDAHAN)                      

2024.04.06 02:43:43    -.-  1.5  -.-   ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ)                 

2024.04.06 02:20:38 -.-  1.6  -.-   KORUCU-(ELAZIG)                              

2024.04.06 01:39:49   -.-  2.0  -.-   KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)             

2024.04.06 01:28:14 -.-  3.1  3.1   ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)              

2024.04.06 01:21:22 -.-  1.4  -.-   HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)              

2024.04.06 00:48:35-.-  1.2  -.-   AKDENIZ                                      

2024.04.06 00:37:01   -.-  2.5  -.-   SENYURT-ULAS (SIVAS)                         

2024.04.06 00:14:29 -.-  2.0  -.-   SEKILIYAZI-MUTKI (BITLIS)                    

2024.04.06 00:12:57   -.-  1.2  -.-   BOSTANLI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)             

2024.04.06 00:05:13  -.-  1.4  -.-   KEKLIKOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)            

2024.04.06 00:04:57  -.-  1.2  -.-   KEMALYERI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)    


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