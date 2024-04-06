Deprem mi oldu? 6 Nisan 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 6 Nisan Cumartesi 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Deprem mi oldu? 6 Nisan 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. Peki, Deprem mi oldu? 6 Nisan 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler! İşte, 6 Nisan'da meydana gelen depremler...
6 NİSAN'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER
2024.04.06 07:51:21 -.- 1.5 -.- BALIKALAN-NURDAGI (GAZIANTEP)
2024.04.06 07:00:40-.- 1.3 -.- DAVULKOY-(KARS)
2024.04.06 06:54:41 -.- 1.6 -.- HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
2024.04.06 06:34:42 -.- 1.5 -.- ULUKOY-(MALATYA)
2024.04.06 06:26:50 -.- 1.5 -.- CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2024.04.06 05:54:44 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
2024.04.06 05:25:01 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2024.04.06 05:13:56 -.- 1.8 -.- SULARBASI-GURUN (SIVAS)
2024.04.06 04:55:12 -.- 2.1 -.- AKDENIZ
2024.04.06 04:17:08 -.- 1.3 -.- MARMARA DENIZI
2024.04.06 04:07:19 -.- 2.3 -.- BAHCEDERE-ALIAGA (IZMIR)
2024.04.06 03:51:26 -.- 1.6 -.- CEVIZDERE-(ELAZIG)
2024.04.06 03:39:37 -.- 1.6 -.- KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG)
2024.04.06 03:22:09 -.- 1.3 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
2024.04.06 03:12:49 -.- 1.8 -.- BALCESME-GOLE (ARDAHAN)
2024.04.06 02:43:43 -.- 1.5 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ)
2024.04.06 02:20:38 -.- 1.6 -.- KORUCU-(ELAZIG)
2024.04.06 01:39:49 -.- 2.0 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2024.04.06 01:28:14 -.- 3.1 3.1 ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2024.04.06 01:21:22 -.- 1.4 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2024.04.06 00:48:35-.- 1.2 -.- AKDENIZ
2024.04.06 00:37:01 -.- 2.5 -.- SENYURT-ULAS (SIVAS)
2024.04.06 00:14:29 -.- 2.0 -.- SEKILIYAZI-MUTKI (BITLIS)
2024.04.06 00:12:57 -.- 1.2 -.- BOSTANLI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
2024.04.06 00:05:13 -.- 1.4 -.- KEKLIKOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2024.04.06 00:04:57 -.- 1.2 -.- KEMALYERI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
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