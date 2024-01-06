Deprem mi oldu? 6 Ocak 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 6 Ocak Cuma 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 6 Ocak Cuma 2024 Türkiye'deki depremler…
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 6 Ocak'ta meydana gelen depremler...
6 OCAK SON DEPREMLER
2024.01.06 08:54:39 -.- 2.2 -.- MESCICELE-(BOLU)
2024.01.06 08:25:56 -.- 2.0 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
2024.01.06 08:13:12 -.- 2.1 -.- MESCICELE-(BOLU)
2024.01.06 07:19:05 -.- 2.1 -.- BALIKESIR (BALIKESIR)
2024.01.06 06:28:08 -.- 2.4 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
2024.01.06 06:08:23 -.- 2.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2024.01.06 04:34:23 -.- 2.6 -.- SAGIRLAR-ALMUS (TOKAT)
2024.01.06 04:18:10 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI
2024.01.06 04:17:16 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI
2024.01.06 03:56:01 -.- 1.2 -.- CATALTEPE-GOLBASI (ADIYAMAN)
2024.01.06 03:45:11 -.- 2.0 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ)
2024.01.06 03:37:56 -.- 1.4 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2024.01.06 03:17:59 -.- 1.6 -.- KALEKAYA-(KAHRAMANMARAS)
2024.01.06 03:15:05 -.- 2.1 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
2024.01.06 02:41:22 -.- 1.5 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)
2024.01.06 02:40:11 -.- 1.5 -.- KARAKOY-NALLIHAN (ANKARA)
2024.01.06 02:09:43 -.- 2.8 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2024.01.06 02:02:45 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
2024.01.06 01:50:40 -.- 1.3 -.- SANDALCIK-ACIPAYAM (DENIZLI)
2024.01.06 01:47:31 -.- 1.9 -.- MESCICELE-(BOLU)
2024.01.06 01:39:32 -.- 1.5 -.- YUVA-GURUN (SIVAS)
2024.01.06 01:07:13 -.- 2.1 -.- MESCICELE-(BOLU)
2024.01.06 01:03:52 -.- 4.2 3.9 MESCICELE-(BOLU)
2024.01.06 00:40:36 -.- 1.5 -.- KABAKDERE-(BALIKESIR)
2024.01.06 00:37:38 -.- 1.7 -.- MESCICELE-(BOLU)
2024.01.06 00:32:40 -.- 1.6 -.- CERKEZ SULTANIYE-SOMA (MANISA)
2024.01.06 00:07:16 -.- 2.5 -.- VAN GOLU
2024.01.06 00:07:02 -.- 1.1 -.- SAMANKOY-(MALATYA)
2024.01.06 00:01:48 -.- 2.0 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
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