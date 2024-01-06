Deprem mi oldu? 6 Ocak 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 6 Ocak Cuma 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 6 Ocak Cuma 2024 Türkiye'deki depremler…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.01.2024 - 09:34
Deprem mi oldu? 6 Ocak 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Abone Ol google-news

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 6 Ocak'ta meydana gelen depremler...

6 OCAK SON DEPREMLER

2024.01.06 08:54:39     -.-  2.2  -.-   MESCICELE-(BOLU)                                  

2024.01.06 08:25:56       -.-  2.0  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         

2024.01.06 08:13:12     -.-  2.1  -.-   MESCICELE-(BOLU)                                  

2024.01.06 07:19:05      -.-  2.1  -.-   BALIKESIR (BALIKESIR)                             

2024.01.06 06:28:08     -.-  2.4  -.-   AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)                            

2024.01.06 06:08:23     -.-  2.8  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            

2024.01.06 04:34:23   -.-  2.6  -.-   SAGIRLAR-ALMUS (TOKAT)                            

2024.01.06 04:18:10    -.-  1.7  -.-   EGE DENIZI                                        

2024.01.06 04:17:16      -.-  1.6  -.-   EGE DENIZI                                        

2024.01.06 03:56:01       -.-  1.2  -.-   CATALTEPE-GOLBASI (ADIYAMAN)                      

2024.01.06 03:45:11     -.-  2.0  -.-   RODOS ADASI (AKDENIZ)                             

2024.01.06 03:37:56      -.-  1.4  -.-   HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   

2024.01.06 03:17:59       -.-  1.6  -.-   KALEKAYA-(KAHRAMANMARAS)                          

2024.01.06 03:15:05       -.-  2.1  -.-   ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                  

2024.01.06 02:41:22     -.-  1.5  -.-   ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)                         

2024.01.06 02:40:11      -.-  1.5  -.-   KARAKOY-NALLIHAN (ANKARA)                         

2024.01.06 02:09:43       -.-  2.8  -.-   HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

2024.01.06 02:02:45      -.-  2.7  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    

2024.01.06 01:50:40       -.-  1.3  -.-   SANDALCIK-ACIPAYAM (DENIZLI)                      

2024.01.06 01:47:31       -.-  1.9  -.-   MESCICELE-(BOLU)                                  

2024.01.06 01:39:32      -.-  1.5  -.-   YUVA-GURUN (SIVAS)                                

2024.01.06 01:07:13      -.-  2.1  -.-   MESCICELE-(BOLU)                                  

2024.01.06 01:03:52    -.-  4.2  3.9   MESCICELE-(BOLU)                                  

2024.01.06 00:40:36      -.-  1.5  -.-   KABAKDERE-(BALIKESIR)                             

2024.01.06 00:37:38      -.-  1.7  -.-   MESCICELE-(BOLU)                                  

2024.01.06 00:32:40     -.-  1.6  -.-   CERKEZ SULTANIYE-SOMA (MANISA)                    

2024.01.06 00:07:16      -.-  2.5  -.-   VAN GOLU                                          

2024.01.06 00:07:02        -.-  1.1  -.-   SAMANKOY-(MALATYA)                                

2024.01.06 00:01:48        -.-  2.0  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   


afad Kandilli Son depremler son deprem deprem mi oldu deprem

En Çok Okunan Haberler