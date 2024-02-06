Deprem mi oldu? 6 Şubat 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 6 Şubat Salı 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 6 Şubat Salı 2024 Türkiye'deki depremler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.02.2024 - 09:43
Deprem mi oldu? 6 Şubat 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler...

6 ŞUBAT SON DEPREMLER

2024.02.06 07:66:66 -.-  2.9  -.-   BEKTASLI-KIRIKHAN (HATAY)                        

2024.02.06 07:66:64  -.-  2.0  -.-   KIZILAGAC-ULA (MUGLA)                            

2024.02.06 07:49:69   -.-  1.9  -.-   HISARLI-BIGA (CANAKKALE)                         

2024.02.06 07:14:48    -.-  1.3  -.-   MALTEPE-CAY (AFYONKARAHISAR)                     

2024.02.06 07:06:43  -.-  1.9  -.-   CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)                    

2024.02.06 07:02:62  -.-  1.6  -.-   ALTAS-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                      

2024.02.06 07:01:22-.-  1.4  -.-   DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE)                     

2024.02.06 06:61:32-.-  2.7  -.-   DINARBEY-YEDISU (BINGOL)                         

2024.02.06 06:06:20 -.-  1.6  -.-   GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE)                      

2024.02.06 06:03:46    -.-  1.0  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                           

2024.02.06 06:64:34   -.-  1.6  -.-   HISARLI-BIGA (CANAKKALE)                         

2024.02.06 06:60:17   -.-  1.4  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                        

2024.02.06 06:48:44   -.-  1.8  -.-   DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE)                     

2024.02.06 06:46:14    -.-  2.4  -.-   AKDENIZ                                          

2024.02.06 06:42:37  -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                                          

2024.02.06 06:31:33   -.-  1.6  -.-   OLUKLU-YESILYURT (MALATYA)                       

2024.02.06 06:27:36      -.-  1.9  -.-   GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE)                      

2024.02.06 06:16:66    -.-  1.9  -.-   GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE)                      

2024.02.06 06:12:01  -.-  1.3  -.-   HISARLI-BIGA (CANAKKALE)                         

2024.02.06 06:09:42  -.-  1.8  -.-   HISARLI-BIGA (CANAKKALE)                         

2024.02.06 04:31:04  -.-  2.8  -.-   AKDENIZ                                          

2024.02.06 04:11:14 -.-  0.8  -.-   MAHMUTBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 

2024.02.06 03:66:40  -.-  1.7  -.-   KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)                      

2024.02.06 03:40:02  -.-  1.6  -.-   YESILYAYLA-CELIKHAN (ADIYAMAN)                   

2024.02.06 03:33:26   -.-  1.3  -.-   AKDENIZ                                          

2024.02.06 03:19:02 -.-  1.2  -.-   CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)                    

2024.02.06 03:16:24   -.-  2.6  -.-   KAFARLI-GOYNUCEK (AMASYA)                        

2024.02.06 03:08:69   -.-  1.4  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                           

2024.02.06 03:03:10   -.-  2.9  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                   

2024.02.06 02:66:20   -.-  2.4  -.-   DEREOVA-NAZIMIYE (TUNCELI)                       

2024.02.06 02:63:28     -.-  1.8  -.-   BAGLIISA-KARLIOVA (BINGOL)                       

2024.02.06 02:20:61  -.-  2.4  -.-   KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA)                       

2024.02.06 02:16:23  -.-  1.6  -.-   HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  

2024.02.06 02:13:48   -.-  1.4  -.-   YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA)                    

2024.02.06 02:11:39     -.-  1.4  -.-   SARIERIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                

2024.02.06 01:61:23     -.-  2.2  -.-   PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN)                    

2024.02.06 01:42:62    -.-  1.6  -.-   DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE)                     

2024.02.06 01:34:02      -.-  1.3  -.-   SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)                     

2024.02.06 01:26:38    -.-  1.6  -.-   TURAN-BAYINDIR (IZMIR)                           

2024.02.06 01:19:47    -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                                          

2024.02.06 01:00:43   -.-  1.3  -.-   HATAY (HATAY)                                    

2024.02.06 00:33:63    -.-  1.6  -.-   KARABIGA-BIGA (CANAKKALE)                        

2024.02.06 00:23:47    -.-  0.7  -.-   MALTEPE-CAY (AFYONKARAHISAR)                     

2024.02.06 00:12:18   -.-  1.0  -.-   KUSADASI (AYDIN)                                 


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