Deprem mi oldu? 7 Haziran 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 7 Haziran Cuma 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 7 Haziran Cuma 2024 Türkiye'deki depremler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.06.2024 - 09:29
Deprem mi oldu? 7 Haziran 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 7 Haziran'da meydana gelen depremler...

7 HAZİRAN'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

2024.06.07 08:31:14   -.-  2.6  -.-   ZEAMET-KEMALPASA (IZMIR)                         

2024.06.07 08:23:37    -.-  1.7  -.-   GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  

2024.06.07 08:02:04    -.-  1.7  -.-   OZANCA-GOLMARMARA (MANISA)                       

2024.06.07 07:54:38     -.-  2.2  -.-   KARAKIRAN-SARAYKOY (DENIZLI)                     

2024.06.07 07:40:40  -.-  2.8  -.-   YOLUSTU-(ELAZIG)                                 

2024.06.07 06:45:18 -.-  1.5  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                  

2024.06.07 05:11:31    -.-  1.3  -.-   YENICE-DARENDE (MALATYA)                         

2024.06.07 05:06:23   -.-  2.9  -.-   GELEMIS-KAS (ANTALYA)                            

2024.06.07 05:01:37      -.-  1.6  -.-   CAPAKLI-SALIHLI (MANISA)                         

2024.06.07 04:56:51    -.-  2.2  -.-   YAKINCA-YESILYURT (MALATYA)                      

2024.06.07 04:54:59    -.-  3.3  3.3   SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)                   

2024.06.07 04:32:36   -.-  1.5  -.-   MURSEL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    

2024.06.07 02:37:53     -.-  3.3  3.2   BADEMLI-NURDAGI (GAZIANTEP)                      

2024.06.07 02:19:28  -.-  3.5  3.5   AKDENIZ                                          

2024.06.07 02:09:29    -.-  1.6  -.-   ORTAHACIAHMETLI-CICEKDAGI (KIRSEHIR)             


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