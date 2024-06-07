Deprem mi oldu? 7 Haziran 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 7 Haziran Cuma 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 7 Haziran Cuma 2024 Türkiye'deki depremler...
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 7 Haziran'da meydana gelen depremler...
7 HAZİRAN'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER
2024.06.07 08:31:14 -.- 2.6 -.- ZEAMET-KEMALPASA (IZMIR)
2024.06.07 08:23:37 -.- 1.7 -.- GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2024.06.07 08:02:04 -.- 1.7 -.- OZANCA-GOLMARMARA (MANISA)
2024.06.07 07:54:38 -.- 2.2 -.- KARAKIRAN-SARAYKOY (DENIZLI)
2024.06.07 07:40:40 -.- 2.8 -.- YOLUSTU-(ELAZIG)
2024.06.07 06:45:18 -.- 1.5 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
2024.06.07 05:11:31 -.- 1.3 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA)
2024.06.07 05:06:23 -.- 2.9 -.- GELEMIS-KAS (ANTALYA)
2024.06.07 05:01:37 -.- 1.6 -.- CAPAKLI-SALIHLI (MANISA)
2024.06.07 04:56:51 -.- 2.2 -.- YAKINCA-YESILYURT (MALATYA)
2024.06.07 04:54:59 -.- 3.3 3.3 SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)
2024.06.07 04:32:36 -.- 1.5 -.- MURSEL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2024.06.07 02:37:53 -.- 3.3 3.2 BADEMLI-NURDAGI (GAZIANTEP)
2024.06.07 02:19:28 -.- 3.5 3.5 AKDENIZ
2024.06.07 02:09:29 -.- 1.6 -.- ORTAHACIAHMETLI-CICEKDAGI (KIRSEHIR)
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