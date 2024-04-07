Deprem mi oldu? 7 Nisan 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 7 Nisan Pazar 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Deprem mi oldu? 7 Nisan 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.04.2024 - 09:13
Deprem mi oldu? 7 Nisan 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. Peki, Deprem mi oldu? 7 Nisan 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler! İşte, 7 Nisan'da meydana gelen depremler...

2024.04.07 08:43:05  39.5703   26.0008        8.0      -.-  2.0  -.-   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)          

2024.04.07 08:39:36  40.2735   26.9948       11.6      -.-  1.2  -.-   ARABAKONAGI-BIGA (CANAKKALE)                    

2024.04.07 08:36:34  36.5635   36.1403        2.7      -.-  1.5  -.-   KARAAGAC-ARSUZ (HATAY)                            

2024.04.07 08:30:11  40.3318   26.9263       13.3      -.-  1.4  -.-   GURECI-LAPSEKI (CANAKKALE)                       

2024.04.07 08:28:26  37.3023   37.1270        4.3      -.-  1.9  -.-   HANOBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                

2024.04.07 08:25:44  40.3030   26.9905        4.3      -.-  1.6  -.-   BEYPINAR-LAPSEKI (CANAKKALE)                     

2024.04.07 08:18:20  40.2458   31.2573        8.0      -.-  1.7  -.-   ARKUTCA-NALLIHAN (ANKARA)                        

2024.04.07 08:17:51  38.0230   37.5422       10.3      -.-  2.0  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                   

2024.04.07 08:07:33  37.7597   36.1860       21.9      -.-  1.7  -.-   HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA)                    

2024.04.07 07:54:13  38.0757   42.8925        7.6      -.-  2.7  -.-   ALTINDERE-BAHCESARAY (VAN)                       

2024.04.07 07:22:47  40.2920   27.0250        9.5      -.-  3.2  -.-   GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE)                      

2024.04.07 07:08:59  38.0628   37.6083        6.2      -.-  1.4  -.-   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)                     

2024.04.07 07:05:59  38.9958   27.9205       14.6      -.-  1.2  -.-   YENICE-AKHISAR (MANISA)                           

2024.04.07 06:43:46  37.8558   36.2668        5.4      -.-  1.8  -.-   TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)                        

2024.04.07 06:26:06  36.3585   27.0917        5.0      -.-  1.9  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                           

2024.04.07 06:03:59  38.6563   38.0253        5.0      -.-  1.5  -.-   ALICAN-YAZIHAN (MALATYA)                        

2024.04.07 04:55:12  37.3103   36.4403        8.1      -.-  1.9  -.-   ELBEYLI-DUZICI (OSMANIYE)                     

2024.04.07 04:43:36  37.9713   36.3318        5.4      -.-  1.5  -.-   HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   

2024.04.07 04:41:48  38.1980   36.9420        5.0      -.-  2.3  -.-   ERCENE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                    

2024.04.07 04:30:50  37.2952   37.1090        2.8      -.-  1.6  -.-   ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)             

2024.04.07 04:11:50  37.8700   36.1483        2.7      -.-  1.4  -.-   DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA)              

2024.04.07 04:01:24  36.5410   26.8515      107.9      -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                        

2024.04.07 03:34:45  38.2110   38.5827        8.7      -.-  1.8  -.-   SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)                         

2024.04.07 03:22:22  37.7553   29.0958        7.7      -.-  1.8  -.-   DENIZLI                                         

2024.04.07 03:01:34  38.6047   37.2330        5.9      -.-  1.2  -.-   KAVAKKOY-GURUN (SIVAS)                            

2024.04.07 02:41:11  40.2900   26.9948        8.3      -.-  1.2  -.-   GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE)                  

2024.04.07 02:35:13  37.0060   36.3685        2.3      -.-  1.6  -.-   YARPUZ-(OSMANIYE)                               

2024.04.07 02:19:53  38.2748   37.7933        5.0      -.-  1.6  -.-   ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)                      

2024.04.07 01:54:07  37.9458   27.0995       10.6      -.-  1.9  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                    

2024.04.07 01:39:08  35.0423   23.6893        5.0      -.-  2.0  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                           

2024.04.07 01:34:25  39.7685   24.1185       18.6      -.-  1.5  -.-   YUNANISTAN                                    

2024.04.07 00:53:43  39.3973   26.0632       10.9      -.-  1.9  -.-   BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)         

2024.04.07 00:37:41  37.9495   38.0713        5.1      -.-  1.6  -.-   UZUNKOY-(ADIYAMAN)                                

2024.04.07 00:36:25  37.1945   35.8503       18.6      -.-  1.4  -.-   SARIBAHCE-CEYHAN (ADANA)                     

2024.04.07 00:27:04  39.6323   28.7822        3.3      -.-  1.3  -.-   CINARKOY-DURSUNBEY (BALIKESIR)                    

2024.04.07 00:02:05  38.1397   36.8605       22.7      -.-  1.6  -.-   ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)        


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