Deprem mi oldu? 7 Şubat 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Yayınlanma: 07.02.2024 - 09:26

Güncelleme: 07.02.2024 - 09:26

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 7 Şubat'ta meydana gelen depremler...

7 ŞUBAT YAŞANAN DEPREMLER

08:16:31 -.- 2.3 -.- SURIYE

08:07:28 -.- 2.4 -.- KAYAAGZI-ISKILIP (CORUM)

07:50:12 -.- 2.9 -.- EGERTI-AZIZIYE (ERZURUM)

07:32:23 -.- 2.3 -.- BEYDAGI-(MALATYA)

07:11:41 -.- 1.6 -.- HASANLI-(HATAY)

06:40:54 -.- 2.1 -.- ALIAGA (IZMIR)

06:31:26 -.- 1.6 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ)

05:43:57 -.- 1.6 -.- SIGIRLIHACI-CUBUK (ANKARA)

05:20:19 -.- 2.9 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI

04:54:59 -.- 3.0 -.- PASAKONAGI-(DUZCE)

04:54:28 -.- 1.2 -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

04:35:11 -.- 1.5 -.- MALATYA

04:27:59 -.- 2.1 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

03:33:16 -.- 1.8 -.- MUREFTE ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)

03:00:25 -.- 2.4 -.- SAKSAK-YAYLADAGI (HATAY)

02:45:20 -.- 1.9 -.- DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG)

02:36:30 -.- 1.2 -.- COKYASAR-(KAHRAMANMARAS)

02:30:25 -.- 1.3 -.- ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

02:22:56 -.- 1.5 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ)

02:16:43 -.- 1.5 -.- POLATDERESI-DOGANSEHIR (MALATYA)

02:09:37 -.- 1.3 -.- ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

01:36:10 -.- 1.5 -.- CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)

01:19:19 -.- 1.3 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

01:02:04 -.- 1.6 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)

00:53:41 -.- 1.7 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

00:39:26 -.- 1.4 -.- KUSADASI (AYDIN)

00:10:37 -.- 1.6 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)

00:06:21 -.- 1.7 -.- KUYUMCULAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)

00:02:08 -.- 1.4 -.- MALTEPE-CAY (AFYONKARAHISAR)