Deprem mi oldu? 7 Şubat 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 7 Şubat Çarşamba 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 7 Şubat Çarşamba 2024 Türkiye'deki depremler...
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 7 Şubat'ta meydana gelen depremler...
7 ŞUBAT YAŞANAN DEPREMLER
08:16:31 -.- 2.3 -.- SURIYE
08:07:28 -.- 2.4 -.- KAYAAGZI-ISKILIP (CORUM)
07:50:12 -.- 2.9 -.- EGERTI-AZIZIYE (ERZURUM)
07:32:23 -.- 2.3 -.- BEYDAGI-(MALATYA)
07:11:41 -.- 1.6 -.- HASANLI-(HATAY)
06:40:54 -.- 2.1 -.- ALIAGA (IZMIR)
06:31:26 -.- 1.6 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ)
05:43:57 -.- 1.6 -.- SIGIRLIHACI-CUBUK (ANKARA)
05:20:19 -.- 2.9 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
04:54:59 -.- 3.0 -.- PASAKONAGI-(DUZCE)
04:54:28 -.- 1.2 -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
04:35:11 -.- 1.5 -.- MALATYA
04:27:59 -.- 2.1 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
03:33:16 -.- 1.8 -.- MUREFTE ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
03:00:25 -.- 2.4 -.- SAKSAK-YAYLADAGI (HATAY)
02:45:20 -.- 1.9 -.- DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG)
02:36:30 -.- 1.2 -.- COKYASAR-(KAHRAMANMARAS)
02:30:25 -.- 1.3 -.- ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
02:22:56 -.- 1.5 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ)
02:16:43 -.- 1.5 -.- POLATDERESI-DOGANSEHIR (MALATYA)
02:09:37 -.- 1.3 -.- ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
01:36:10 -.- 1.5 -.- CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)
01:19:19 -.- 1.3 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
01:02:04 -.- 1.6 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)
00:53:41 -.- 1.7 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
00:39:26 -.- 1.4 -.- KUSADASI (AYDIN)
00:10:37 -.- 1.6 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)
00:06:21 -.- 1.7 -.- KUYUMCULAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
00:02:08 -.- 1.4 -.- MALTEPE-CAY (AFYONKARAHISAR)
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