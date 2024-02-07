Deprem mi oldu? 7 Şubat 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 7 Şubat Çarşamba 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 7 Şubat Çarşamba 2024 Türkiye'deki depremler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.02.2024 - 09:26
Deprem mi oldu? 7 Şubat 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 7 Şubat'ta meydana gelen depremler...

7 ŞUBAT YAŞANAN DEPREMLER

08:16:31  -.-  2.3  -.-   SURIYE                                          

08:07:28  -.-  2.4  -.-   KAYAAGZI-ISKILIP (CORUM)                        

07:50:12  -.-  2.9  -.-   EGERTI-AZIZIYE (ERZURUM)                        

07:32:23  -.-  2.3  -.-   BEYDAGI-(MALATYA)                               

07:11:41  -.-  1.6  -.-   HASANLI-(HATAY)                                 

06:40:54  -.-  2.1  -.-   ALIAGA (IZMIR)                                  

06:31:26  -.-  1.6  -.-   ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ)                    

05:43:57  -.-  1.6  -.-   SIGIRLIHACI-CUBUK (ANKARA)                      

05:20:19  -.-  2.9  -.-   TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI                      

04:54:59  -.-  3.0  -.-   PASAKONAGI-(DUZCE)                              

04:54:28  -.-  1.2  -.-   KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 

04:35:11 -.-  1.5  -.-   MALATYA                                         

04:27:59  -.-  2.1  -.-   HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)                    

03:33:16  -.-  1.8  -.-   MUREFTE ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)      

03:00:25   -.-  2.4  -.-   SAKSAK-YAYLADAGI (HATAY)                        

02:45:20  -.-  1.9  -.-   DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG)                       

02:36:30  -.-  1.2  -.-   COKYASAR-(KAHRAMANMARAS)                        

02:30:25  -.-  1.3  -.-   ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)              

02:22:56  -.-  1.5  -.-   RODOS ADASI (AKDENIZ)                           

02:16:43   -.-  1.5  -.-   POLATDERESI-DOGANSEHIR (MALATYA)                

02:09:37  -.-  1.3  -.-   ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)              

01:36:10  -.-  1.5  -.-   CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)                    

01:19:19  -.-  1.3  -.-   YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               

01:02:04 -.-  1.6  -.-   KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)                          

00:53:41  -.-  1.7  -.-   KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               

00:39:26  -.-  1.4  -.-   KUSADASI (AYDIN)                                

00:10:37  -.-  1.6  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                         

00:06:21  -.-  1.7  -.-   KUYUMCULAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)             

00:02:08  -.-  1.4  -.-   MALTEPE-CAY (AFYONKARAHISAR)    


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