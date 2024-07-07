Deprem mi oldu? 7 Temmuz 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 7 Temmuz Pazar 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 7 Temmuz Pazar 2024 Türkiye'deki depremler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.07.2024 - 09:16
Deprem mi oldu? 7 Temmuz 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 7 Temmuz'da meydana gelen depremler...

7 TEMMUZ'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:58:58    -.-  1.8  -.-   ESKIYOL-BULANIK (MUS)                         

08:04:41   -.-  2.0  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                 

07:57:29    -.-  1.1  -.-   AKKOY-EZINE (CANAKKALE)                       

07:52:38    -.-  2.5  -.-   AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)                        

07:35:41    -.-  1.8  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)               

07:14:56    -.-  1.7  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                 

06:24:44   -.-  1.8  -.-   YARIMCA-DARENDE (MALATYA)                     

06:09:15    -.-  2.9  -.-   AKDENIZ                                       

06:01:36   -.-  1.5  -.-   SUCATI-(KAHRAMANMARAS)                        

05:55:08   -.-  1.3  -.-   AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                

05:39:34   -.-  2.0  -.-   ALADANA-HIZAN (BITLIS)                        

05:01:33   -.-  2.4  -.-   HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)                  

04:23:58  -.-  1.3  -.-   KOLCULAR-ALTINOZU (HATAY)                     

03:10:38   -.-  1.3  -.-   CAKMAR-KOCARLI (AYDIN)                        

02:12:08   -.-  1.1  -.-   ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)        

02:05:19     -.-  0.9  -.-   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)                  

01:48:26   -.-  1.5  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                 

00:55:40    -.-  1.5  -.-   TURAN-BAYINDIR (IZMIR)                        

00:21:51   -.-  1.8  -.-   YAYLACIK-TERCAN (ERZINCAN)                    

00:03:23  -.-  3.2  3.1   DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)           


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