Deprem mi oldu? 7 Temmuz 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Yayınlanma: 07.07.2024 - 09:16

Güncelleme: 07.07.2024 - 09:16

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 7 Temmuz'da meydana gelen depremler...

7 TEMMUZ'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:58:58 -.- 1.8 -.- ESKIYOL-BULANIK (MUS)

08:04:41 -.- 2.0 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

07:57:29 -.- 1.1 -.- AKKOY-EZINE (CANAKKALE)

07:52:38 -.- 2.5 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)

07:35:41 -.- 1.8 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

07:14:56 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

06:24:44 -.- 1.8 -.- YARIMCA-DARENDE (MALATYA)

06:09:15 -.- 2.9 -.- AKDENIZ

06:01:36 -.- 1.5 -.- SUCATI-(KAHRAMANMARAS)

05:55:08 -.- 1.3 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

05:39:34 -.- 2.0 -.- ALADANA-HIZAN (BITLIS)

05:01:33 -.- 2.4 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

04:23:58 -.- 1.3 -.- KOLCULAR-ALTINOZU (HATAY)

03:10:38 -.- 1.3 -.- CAKMAR-KOCARLI (AYDIN)

02:12:08 -.- 1.1 -.- ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

02:05:19 -.- 0.9 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)

01:48:26 -.- 1.5 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

00:55:40 -.- 1.5 -.- TURAN-BAYINDIR (IZMIR)

00:21:51 -.- 1.8 -.- YAYLACIK-TERCAN (ERZINCAN)

00:03:23 -.- 3.2 3.1 DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)