Deprem mi oldu? 7 Temmuz 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 7 Temmuz Pazar 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 7 Temmuz Pazar 2024 Türkiye'deki depremler...
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 7 Temmuz'da meydana gelen depremler...
7 TEMMUZ'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:58:58 -.- 1.8 -.- ESKIYOL-BULANIK (MUS)
08:04:41 -.- 2.0 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
07:57:29 -.- 1.1 -.- AKKOY-EZINE (CANAKKALE)
07:52:38 -.- 2.5 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
07:35:41 -.- 1.8 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
07:14:56 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
06:24:44 -.- 1.8 -.- YARIMCA-DARENDE (MALATYA)
06:09:15 -.- 2.9 -.- AKDENIZ
06:01:36 -.- 1.5 -.- SUCATI-(KAHRAMANMARAS)
05:55:08 -.- 1.3 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
05:39:34 -.- 2.0 -.- ALADANA-HIZAN (BITLIS)
05:01:33 -.- 2.4 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
04:23:58 -.- 1.3 -.- KOLCULAR-ALTINOZU (HATAY)
03:10:38 -.- 1.3 -.- CAKMAR-KOCARLI (AYDIN)
02:12:08 -.- 1.1 -.- ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
02:05:19 -.- 0.9 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
01:48:26 -.- 1.5 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
00:55:40 -.- 1.5 -.- TURAN-BAYINDIR (IZMIR)
00:21:51 -.- 1.8 -.- YAYLACIK-TERCAN (ERZINCAN)
00:03:23 -.- 3.2 3.1 DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
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