Son Dakika... AFAD duyurdu: Muğla'da deprem!

Yayınlanma: 06.07.2024 - 10:23

Güncelleme: 06.07.2024 - 10:36

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Buna göre depremin derinliği 66.04 km olarak kaydedildi.