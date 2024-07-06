Son Dakika... AFAD duyurdu: Muğla'da deprem!

Son dakika haberi... AFAD, Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.07.2024 - 10:23
Son Dakika... AFAD duyurdu: Muğla'da deprem!
Abone Ol google-news

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Buna göre depremin derinliği 66.04 km olarak kaydedildi.


afad haberleri Son dakika haberleri muğla haberleri deprem haberleri

İlgili Haberler

Sanayinin deprem endişesi

Sanayinin deprem endişesi
Deprem mi oldu? 5 Temmuz 2025 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Deprem mi oldu? 5 Temmuz 2025 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Türkiye dahil 6 ülke için tehlike çanları: '7 üzerinde depreme hazırlıklı olun' uyarısı!

Türkiye dahil 6 ülke için tehlike çanları: '7 üzerinde depreme hazırlıklı olun' uyarısı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler