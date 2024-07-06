Son Dakika... AFAD duyurdu: Muğla'da deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Buna göre depremin derinliği 66.04 km olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 6, 2024
Büyüklük:3.6 (Mw)
Yer:Marmaris (Muğla)
Tarih:2024-07-06
Saat:10:09:22 TSİ
Enlem:36.69056 N
Boylam:28.09417 E
Derinlik:66.04 km
Detay:https://t.co/j2FaAFaa79@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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