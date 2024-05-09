Deprem mi oldu? 9 Mayıs 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 9 Mayıs Salı 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 9 Mayıs Salı 2024 Türkiye'deki depremler...
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 9 Mayıs'ta meydana gelen depremler...
9 MAYIS'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:33:21 -.- 2.1 -.- DALYANKOY ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)
08:03:05 -.- 2.1 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
06:53:19 -.- 2.7 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)
06:08:27 -.- 2.0 -.- COBANYILDIZI-PULUMUR (TUNCELI)
05:52:38 -.- 1.6 -.- CEYLANDERE-SAMANDAG (HATAY)
04:43:22 -.- 2.9 -.- SOGUKPINAR-KARLIOVA (BINGOL)
04:39:26 -.- 2.1 -.- KAYNAK-KARLIOVA (BINGOL)
04:29:50 -.- 1.4 -.- YUVA-GURUN (SIVAS)
04:15:00 -.- 1.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
04:07:31 -.- 2.7 -.- ALLIOREN-DUMLUPINAR (KUTAHYA)
03:46:14 -.- 1.4 -.- CAMLICA-(KAHRAMANMARAS)
03:32:07 -.- 3.3 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)
03:23:52 -.- 1.8 -.- TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)
02:59:30 -.- 2.2 -.- CULLU-GOLE (ARDAHAN)
02:22:44 -.- 1.5 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
02:20:31 -.- 1.3 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
02:13:25 -.- 1.4 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
02:11:20 -.- 2.9 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
02:08:45 -.- 1.8 -.- BUYUKKOY-AKCADAG (MALATYA)
01:42:55 -.- 1.3 -.- ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
01:34:24 -.- 1.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
01:31:44 -.- 2.1 -.- PARAPARA-HARRAN (SANLIURFA)
01:09:28 -.- 2.1 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
01:05:11 -.- 2.1 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
00:40:13 -.- 1.5 -.- AKKOC-DOSEMEALTI (ANTALYA)
00:31:41 -.- 1.8 -.- ICME-(ELAZIG)
00:05:35 -.- 1.3 -.- MADENLI-ALADAG (ADANA)
00:02:37 -.- 3.7 3.8 GIRIT ADASI (AKDENIZ)
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Bunu ilk kez söylüyorum…'
- Özgür Özel'den 'fotoğraf' açıklaması
- Musk'tan 14 yaşındaki gence milyonluk dava!
- Müzisyen Kalben adliyeye sevk edildi
- Türkiye'ye dönüyorlar!
- Ayşe Ateş’in ifadesi ortaya çıktı!
- Hakan Aran: 'Kart ödemelerinde bozulma başladı'
- İnternette var olan her fotoğrafınızı buluyor!
- Mevduat faizi neden düşüyor?
- Kalyoncular onayı aldı