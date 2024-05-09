Deprem mi oldu? 9 Mayıs 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Yayınlanma: 09.05.2024 - 09:22

Güncelleme: 09.05.2024 - 09:22

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 9 Mayıs'ta meydana gelen depremler...

9 MAYIS'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:33:21 -.- 2.1 -.- DALYANKOY ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)

08:03:05 -.- 2.1 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

06:53:19 -.- 2.7 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)

06:08:27 -.- 2.0 -.- COBANYILDIZI-PULUMUR (TUNCELI)

05:52:38 -.- 1.6 -.- CEYLANDERE-SAMANDAG (HATAY)

04:43:22 -.- 2.9 -.- SOGUKPINAR-KARLIOVA (BINGOL)

04:39:26 -.- 2.1 -.- KAYNAK-KARLIOVA (BINGOL)

04:29:50 -.- 1.4 -.- YUVA-GURUN (SIVAS)

04:15:00 -.- 1.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

04:07:31 -.- 2.7 -.- ALLIOREN-DUMLUPINAR (KUTAHYA)

03:46:14 -.- 1.4 -.- CAMLICA-(KAHRAMANMARAS)

03:32:07 -.- 3.3 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)

03:23:52 -.- 1.8 -.- TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)

02:59:30 -.- 2.2 -.- CULLU-GOLE (ARDAHAN)

02:22:44 -.- 1.5 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)

02:20:31 -.- 1.3 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)

02:13:25 -.- 1.4 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)

02:11:20 -.- 2.9 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)

02:08:45 -.- 1.8 -.- BUYUKKOY-AKCADAG (MALATYA)

01:42:55 -.- 1.3 -.- ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

01:34:24 -.- 1.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

01:31:44 -.- 2.1 -.- PARAPARA-HARRAN (SANLIURFA)

01:09:28 -.- 2.1 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)

01:05:11 -.- 2.1 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)

00:40:13 -.- 1.5 -.- AKKOC-DOSEMEALTI (ANTALYA)

00:31:41 -.- 1.8 -.- ICME-(ELAZIG)

00:05:35 -.- 1.3 -.- MADENLI-ALADAG (ADANA)

00:02:37 -.- 3.7 3.8 GIRIT ADASI (AKDENIZ)