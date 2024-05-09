Deprem mi oldu? 9 Mayıs 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 9 Mayıs Salı 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 9 Mayıs Salı 2024 Türkiye'deki depremler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.05.2024 - 09:22
Deprem mi oldu? 9 Mayıs 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 9 Mayıs'ta meydana gelen depremler...

9 MAYIS'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:33:21   -.-  2.1  -.-   DALYANKOY ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)             

08:03:05   -.-  2.1  -.-   HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)                      

06:53:19   -.-  2.7  -.-   GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)                         

06:08:27  -.-  2.0  -.-   COBANYILDIZI-PULUMUR (TUNCELI)                    

05:52:38   -.-  1.6  -.-   CEYLANDERE-SAMANDAG (HATAY)                       

04:43:22   -.-  2.9  -.-   SOGUKPINAR-KARLIOVA (BINGOL)                      

04:39:26  -.-  2.1  -.-   KAYNAK-KARLIOVA (BINGOL)                          

04:29:50   -.-  1.4  -.-   YUVA-GURUN (SIVAS)                                

04:15:00    -.-  1.7  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    

04:07:31  -.-  2.7  -.-   ALLIOREN-DUMLUPINAR (KUTAHYA)                     

03:46:14  -.-  1.4  -.-   CAMLICA-(KAHRAMANMARAS)                           

03:32:07   -.-  3.3  -.-   FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)                    

03:23:52  -.-  1.8  -.-   TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)                       

02:59:30   -.-  2.2  -.-   CULLU-GOLE (ARDAHAN)                              

02:22:44  -.-  1.5  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         

02:20:31   -.-  1.3  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         

02:13:25    -.-  1.4  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         

02:11:20  -.-  2.9  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         

02:08:45    -.-  1.8  -.-   BUYUKKOY-AKCADAG (MALATYA)                        

01:42:55  -.-  1.3  -.-   ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                

01:34:24   -.-  1.7  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             

01:31:44    -.-  2.1  -.-   PARAPARA-HARRAN (SANLIURFA)                       

01:09:28  -.-  2.1  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         

01:05:11   -.-  2.1  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         

00:40:13   -.-  1.5  -.-   AKKOC-DOSEMEALTI (ANTALYA)                        

00:31:41   -.-  1.8  -.-   ICME-(ELAZIG)                                     

00:05:35  -.-  1.3  -.-   MADENLI-ALADAG (ADANA)                            

00:02:37   -.-  3.7  3.8   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             


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