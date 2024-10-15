Yayınlanma: 15.10.2024 - 00:29

Güncelleme: 15.10.2024 - 00:30

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. Peki, deprem mi oldu? Elazığ'da deprem mi oldu? Elazığ'da kaç şiddetinde deprem oldu? İşte, ayrıntılar...

ELAZIĞ'DA DEPREM Mİ OLDU?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar Elazığ'da deprem olup olmadığı merak ediyor. Elazığ Sivrice merkezli deprem 15 Ekim 2024 günü saat 00:05'te gerçekleşti. 4.4 büyüklüğündeki deprem 7 km derinlikte gerçekleşti.