Deprem mi oldu? Elazığ'da deprem mi oldu? Elazığ'da kaç şiddetinde deprem oldu?
Sarsıntı hisseden yurttaşlar deprem olup olmadığını merak ediyor. Elazığ ve çevre illerden de hissedilen depremin nerede yaşandığı araştırılıyor. Peki, deprem mi oldu? Elazığ'da deprem mi oldu? Elazığ'da kaç şiddetinde deprem oldu?
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. Peki, deprem mi oldu? Elazığ'da deprem mi oldu? Elazığ'da kaç şiddetinde deprem oldu? İşte, ayrıntılar...
ELAZIĞ'DA DEPREM Mİ OLDU?
Sarsıntı hisseden yurttaşlar Elazığ'da deprem olup olmadığı merak ediyor. Elazığ Sivrice merkezli deprem 15 Ekim 2024 günü saat 00:05'te gerçekleşti. 4.4 büyüklüğündeki deprem 7 km derinlikte gerçekleşti.
Etiketler: #deprem #deprem mi oldu #Son depremler
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