Son Dakika... AFAD duyurdu: Elazığ'da korkutan deprem!

Son dakika haberi... AFAD, Elazığ Sivrice'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

Son Dakika... AFAD duyurdu: Elazığ'da korkutan deprem!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.10.2024 - 00:13

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ Sivrice'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

AYRINTILAR GELİYOR...


Etiketler: #afad #deprem #Elazığ

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