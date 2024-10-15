Son Dakika... AFAD duyurdu: Elazığ'da korkutan deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Elazığ Sivrice'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ Sivrice'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
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