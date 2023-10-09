Deprem mi oldu? Malatya'da deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 9 Ekim 2023 son depremler...
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 9 Ekim 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 9 Ekim 2023 Türkiye'deki depremler…
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 9 Ekim'de meydana gelen depremler...
9 EKİM'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
09:28:53 -.- 4.3 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)
09:01:20 -.- 2.3 -.- BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA)
09:01:20 -.- 2.3 -.- BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA)
08:50:55 -.- 2.3 -.- KURKCU-BOR (NIGDE)
08:16:38 -.- 1.7 -.- CAYBASI-DARENDE (MALATYA)
07:52:39 -.- 2.4 -.- ESENKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
07:44:12 -.- 1.5 -.- AKCATOPRAK-DARENDE (MALATYA)
07:09:18 -.- 1.8 -.- IMRAHOR-ULUKISLA (NIGDE)
06:19:41 -.- 2.2 -.- HARMANAGILI-SULUOVA (AMASYA)
06:09:16 -.- 3.2 -.- YUNANISTAN
05:07:34 -.- 1.5 -.- BULGARISTAN
05:01:41 -.- 3.1 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
04:36:36 -.- 1.5 -.- KURUYER-(HATAY)
04:30:22 -.- 1.5 -.- EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
03:56:09 -.- 2.1 -.- AKDENIZ
03:55:34 -.- 1.6 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)
03:53:23 -.- 1.7 -.- KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)
03:42:14 -.- 2.2 -.- YESILKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
03:35:22 -.- 2.7 -.- CAMLICA-(KAHRAMANMARAS)
03:31:29 -.- 2.2 -.- DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
03:23:05 -.- 2.4 -.- AKDENIZ
03:21:01 -.- 1.1 -.- DOKUZDAL-ALTINOZU (HATAY)
03:18:43 -.- 1.3 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)
03:15:42 -.- 1.1 -.- SARIMAZI-CEYHAN (ADANA)
03:03:25 -.- 1.9 -.- ODABASI-(HATAY)
02:57:20 -.- 1.4 -.- BULGARISTAN
02:49:43 -.- 1.6 -.- SEKERBEY-(CORUM)
02:38:38 -.- 1.0 -.- AKCAOVA-(HATAY)
02:25:38 -.- 1.5 -.- MAZIKOY-BODRUM (MUGLA)
02:12:24 -.- 2.3 -.- ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
01:55:30 -.- 1.5 -.- KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA)
01:24:46 -.- 1.9 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)
01:23:36 -.- 1.8 -.- KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY)
01:06:17 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
00:39:23 -.- 1.6 -.- BOSTANLAR-DUZICI (OSMANIYE)
00:18:36 -.- 2.1 -.- SARICAVUS-DOGUBAYAZIT (AGRI)
En Çok Okunan Haberler
-
- Yeni il başkanı belli oldu!
- 4. kez kanser olan Bahar Öztan sağlık durumunu paylaştı
- CHP İstanbul'da kongre yarışı
- Akaryakıtta peş peşe indirimler: İşte güncel fiyatlar
- Esirlerin tutulduğu Gazze'ye hava operasyonu!
- CHP İstanbul İl Başkanlığı seçiminde listeler belli oldu
- Erdoğan'a liderlerden 'tebrik' telefonu
- ‘Bu yoz akıl, partiyi için için çürütüyor’
- 'Evet laikliği değiştirmek istiyoruz!'
- Aşırı dinci bakandan esirlerle ilgili skandal sözler