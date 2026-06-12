Deprem nedeniyle 3 yıldır mağdurlar: Yetkili makamlar acilen gerekli adımları atmalı

Kahramanmaraş merkezli olan ve 11 ili etkileyen 6 Şubat 2023 depremleri sonrası AFAD tarafından yapılan incelemeler sonucunda Mardin'in Artuklu ilçesinde bulunan ve YSE lojmanları olarak bilinen iki bloklu toplam 21 daireli yapının depremde hasar gördüğü tespit edilerek ve 2023 yılı içerisinde yıkım kararı verildi.

Verilen bu kararın ardından her iki blok da yıkıldı. Ancak aradan tam 3 yıl geçmesine karşın, YSE lojmanlarında ev sahibi olan yurttaşlara yeni evlerinin tahsisi yapılmadı. Konuyu Meclis gündemine getirerek İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye soru önergesi veren Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, yurttaşların evlerine karşılık gelen bedelde bir ödeme de yapılmadığını ifade etti.

"MAĞDURİYETLER ARTARAK DEVAM ETMİŞTİR"

Evleri yıkılan bina sakinlerinin, haklarını alabilmek için hukuk yoluna başvurmak zorunda kaldıklarını belirten Bekin, "Ancak hukuki süreçler başlatılmış olsa da bu süreçte hak sahibi olan vatandaşlarımızın mağduriyetleri her geçen gün daha da artarak devam etmiştir. Vatandaşlarımız için oluşan bu mağduriyetin bir an evvel ortadan kaldırılması için yetkili makamların acilen gerekli adımları atması gerekmektedir" dedi.

Bekin, bu kapsamda Çiftçi'ye şu soruları sordu:

"1-Mardin İlinde Kahramanmaraş merkezli depremde hasar gördüğü gerekçesi ile yıkılan ve YSE Lojmanları olarak bilen iki bloklu toplam 21 daireli yapıda yaşayan vatandaşlara herhangi bir tazminat ve kira yardımı yapılmış mıdır?

2-Yıkımı gerçekleştirilen toplam 21 daireli YSE Lojmanlarında ev sahibi olan vatandaşlarımıza alternatif olarak TOKİ kapsamında yapılan konut projesinde ev sahibi olarak yararlanma hakkı verilmiş midir? Verilmiş ise bu evler vatandaşlarımıza teslim edilmiş midir?

3-Yıkımı gerçekleştirilen toplam 21 daireli YSE Lojmanlarının arazisi üzerinde yıkım sonrası bir imar değişikliği yapılmış mıdır?

4-Yıkım kararı alınan toplam 21 daireli YSE Lojmanlarının bulunduğu arazi, hak sahiplerinin hakkı verilmeden başka bir kuruma tahsis edilmiş midir? Tahsis edilmiş ise hak sahiplerine öncesinden bir bildirim yapılmış mıdır? Hak sahiplerinden izin alınmış mıdır?

5-Toplam 21 daireli YSE Lojmanlarının yıkımı sonrası mağduriyet yaşayan vatandaşlarımızın mağduriyetinin ortadan kaldırılması için Valilik, Büyükşehir Belediyesi ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ortak bir çalışma yürütmüş müdür? Yürütmüş ise bu kapsamda alınan kararlar nelerdir?"