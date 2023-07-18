Deprem nedeniyle taşınan istasyona ceza gibi konum verildi
Balıkesir Edremit 8 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nun “depreme dayanıksız” olması nedeniyle taşınması gerektiğini gazetemiz Cumhuriyet, gündeme getirmişti.
Söz konusu istasyon, bakanlık tarafından yeni konumuna taşındı. Ancak, bu kez de istasyonun binası, meyhane ve restoranların ortasında kaldı.
Konuya ilişkin açıklama yapan Genel Sağlık-İş Başkanı Derya Uğur, “İstasyonunun yeni konumu, acil müdahaleye muhtaç vatandaşların ‘yaşam haklarını’ ihlal ediyor. Yeni bina, istasyon çalışanlarını da cezalandırmaya yönelik” dedi.
‘ÇALIŞANLAR CEZALANDIRILIYOR’
Acil müdahaleye muhtaç yurttaşların “yaşam haklarının” doğrudan doğruya idare tarafından ihlal edildiğini ve bu durumun hizmet kusuru sayılacağına dikkat çeken Uğur, şunları söyledi: “8 No’luda görevlilier ambulansa ‘90 saniye’ içinde ulaşamıyor. Ambulansa ulaşılsa bile otomatik bariyerler geç açılıyor. İstasyonun fiziki koşullarından dolayı gecikecek olan acil sağlık hizmetinin faturası da sağlık çalışanına kesilecek. Üstelik gecikmenin yaratabileceği sağlık personeline uygulanan şiddet ise olayın bir başka boyutu.”
Uğur, istasyonun yeni binaya taşınmasının çalışanları cezalandırmaya yönelik olduğunu belirterek “Burada gürültü ve kötü koku altında görev yapıyorlar” diye konuştu.
Uğur, bakanlığa konuya ilişkin başvuruda bulunduklarını da söyledi.
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