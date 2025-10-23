Cumhuriyet Gazetesi Logo
Deprem oluyor sandılar... Asma tavan bir anda üzerlerine çöktü!

23.10.2025 10:38:00
Burdur'da evlerinde bir anda üzerlerine asma tavan çöken çift, deprem olduğunu sandı. Asma tavan parçalarından yaralanan kadın ise, hastaneye kaldırıldı

Burç Mahallesi Şehit Özpolat Caddesi'nde bulunan bir apartmanda korkunç bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; İsmail K. ile Elif K. evlerinde oturdukları sırada asma tavan üzerlerine çöktü. Elif K. yaralanırken, İsmail K. olayı hafif sıyrıklarla atlattı.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadına sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

"DEPREM OLDUĞUNU SANDIK"

Olay anının anlatan İsmail K., "Evde yatarken bir anda asma tavan parçalandı. Deprem olduğunu sandık. Parçalardan korunmak için kolumu yukarıya kaldırdım. Parça koluma çarparak kırıldı sonrasında da kafama düştü" dedi.

