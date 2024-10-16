Deprem risk haritası güncellendi

Yayınlanma: 16.10.2024 - 15:34

Güncelleme: 16.10.2024 - 15:34

AFAD, Türkiye Deprem Tehlike Haritası’nı yenileyerek, 18 Mart 2018’de Resmi Gazete'de yayımladı ve 1 Ocak 2019’da yürürlüğe soktu. Bu proje, Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) kapsamında Başkanlık tarafından desteklenirken, Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) da katkı sağladı. Harita, Türkiye'nin deprem risklerini güncel verilerle yeniden değerlendirdi.

BİRİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

Yeni haritaya göre, birinci derece deprem riski taşıyan bölgeler arasında İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Kocaeli, Hatay, Bingöl ve Hakkari gibi iller yer alıyor. Bu bölgeler, tarihsel olarak büyük depremlere maruz kalmış ve yüksek risk barındırıyor.

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

İkinci derece riskli bölgeler arasında Tekirdağ, İstanbul (1. ve 2. Bölge), Kahramanmaraş, Van ve Adıyaman gibi iller öne çıkıyor. Üçüncü derece riskli bölgeler ise Eskişehir, Antalya, Edirne ve Ankara’yı kapsıyor. Bu bölgelerde de dikkatli olunması gerektiği belirtiliyor.

BİNGÖL ÇEVRESİNDE YÜKSEK RİSK

Canlı yayında açıklamalarda bulunan Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, büyük bir depremin olup olmayacağı sorusuna verdiği yanıtta, 2020 Elazığ depremi ve 6 Şubat depremlerinin ardından fayların büyük ölçüde stres boşalttığını belirtti. “Büyük bir deprem beklentim yok. Ancak, artçı depremlere karşı dikkatli olunması gerekir. 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından 5’e varacak artçılar olağandır,” dedi.

YEDİSU SEGMENTİ: POTANSİYEL TEHLİKE

Tüysüz, Doğu Anadolu Bölgesi’nde Bingöl çevresinin yüksek risk taşıdığını ve Bingöl kuzeyindeki Yedisu segmentinin 7 ve üzerinde deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu vurguladı. Bu segment, Erzincan ovasının doğusu ile Bingöl arasında yer alıyor ve uzmanlar, buranın riskli bir bölge olduğunu ifade ediyor.