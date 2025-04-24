Deprem sonrası Avcılar’da 3 bina tahliye edildi!

Yayınlanma: 24.04.2025 - 14:54

Güncelleme: 24.04.2025 - 15:41

Silivri açıklarında dün saat 12.49'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Avcılar Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'ndeki 8 katlı binanın bazı bölümlerinde dışarıdan da görülebilen çatlaklar oluştu.

İhbar üzerine sevk edilen Avcılar Belediyesi İmar Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından riskli olduğunu belirleyerek binayı mühürledi.

Yeşilkent Mahallesi'nde birbirine yapışık biri 6 ay önce zemin kayması nedeniyle yanındaki binadan ayrılan beş katlı bina ile bitişiğindeki binanın arasının daha fazla açıldı.

İhbar üzerine adrese giden ekipler, zemin kayması görülen bina ile bitişiğindeki binanın tahliye edilerek mühürlenmesine karar verildi. Bu binalardan birinde oturan ve riskli gördüğü için evini daha önce boşaltan Hilmi Çimen, bunların yıktırılması gerektiğini belirterek, ilgili kurumların kendilerine yardımcı olmasını istedi.

AYRINTILI İNCELEME İÇİN ANKARA'DAN EKİP SEVK EDİLDİ

Belediye ekiplerinin mühürlediği binalarda ayrıntılı incelemenin yapılması için Ankara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı üç kişilik ekip sabah saatlerinde Avcılar'a geldi.

Binaları tek tek inceleyen ve durumları hakkında gerekli bilgileri alan ekibin vereceği raporlara göre bu binaların durumunun netleşeceği ifade edildi.