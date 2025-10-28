Deprem sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak ilçede yıkılan binaların olduğunu açıkladı. Henüz bir can kaybı veya yaralı bilgisi verilmedi. Bölgede panik yaratan depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Erdoğan Saha çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Erdoğan'ın sözleri şöyle oldu:

"Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

AFAD’ımız başta olmak üzere ilgili birimlerimiz sahada inceleme ve kontrol çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Biz de süreci yakından takip etmekteyiz.

Rabb’im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza buyursun."