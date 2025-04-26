Deprem sonrası sokağa çıkan komşular birbirlerine girdiler!

Yayınlanma: 26.04.2025 - 12:26

Güncelleme: 26.04.2025 - 12:26

İstanbul'da Hürriyet Mahallesi’nde 23 Nisan Çarşamba günü saat 17.00 sıralarında bir kavga yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; İstanbul’da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından sokağa çıkan komşular arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Taraflardan birinin elinde silah, diğerinin elinde ise bıçak olduğu görüldü. Çevredeki yurttaşlar araya girerek kavgaya müdahale etti. Kavgaya karışanlardan biri, elinde bıçak bulunan kişinin elindeki bıçağı aldı. Bu sırada kavgayı ayırmaya çalışanlar, elinde silah olan kişiyi sakinleştirmeye çalıştı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI!

O anlar bir yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde çevredekilerin kavgayı ayırmaya çalıştığı, taraflardan birinin diğerinin elindeki bıçağı aldığı, elinde silah bulunan kişinin ise durdurulmaya çalışıldığı görülüyor. Kayıt yapan yurttaşın ise, "Yapmayın, çocuklar var" dediği de duyuluyor.