Eski eşi ile komşularını darbedip evi yaktı!

Konya'nın Seydişehir ilçesinde boşandığı Makbule Küçük ile 2 komşusunu darbedip evi ateşe veren Ramazan Acar (60) tutuklandı. Acar'ın verdiği ifadede; Makbule Küçük'ün kendisi hakkında dedikodu yaptığını, bu nedenle korkutmak amacıyla evi ateşe verdiğini söylediği öğrenildi.

Eski eşi ile komşularını darbedip evi yaktı!
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DHA
Yayınlanma: 17.04.2025 - 13:14

Olay, dün saat 06.00 sıralarında Pınarbaşı Mahallesi 153528 Sokak'taki tek katlı evde meydana geldi. Ramazan Acar, boşandığı Makbule Küçük'ün evine geldi. Burada çıkan tartışmada Küçük'ü darbeden Ramazan Acar, sesi duyup tarafları ayırmayan gelen komşuları Mehmet Kula ile Hatice Kula'yı da darbetti.

Ramazan Acar, daha sonra Makbule Küçük'ün evini ateşe verip kaçtı. İhbarla adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 kişi, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Alevler, itfaiyecilerin müdahalesiyle söndürüldü. Polis, Ramazan Acar'ı yakalayıp gözaltına aldı.

TABURCU EDİLDİLER

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan Acar, tutuklandı. Acar'ın verdiği ifadede Makbule Küçük'ten 5 ay önce boşandığını, kendisi hakkında dedikodu yaptığını, bu nedenle korkutmak amacıyla evi ateşe verdiğini söylediği öğrenildi.

Öte yandan hastaneye kaldırılan Makbule Küçük ile komşu çift tedavilerini ardından taburcu edildi.


Etiketler: #konya #Yangın #darp

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