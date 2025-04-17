Eski eşi ile komşularını darbedip evi yaktı!
Konya'nın Seydişehir ilçesinde boşandığı Makbule Küçük ile 2 komşusunu darbedip evi ateşe veren Ramazan Acar (60) tutuklandı. Acar'ın verdiği ifadede; Makbule Küçük'ün kendisi hakkında dedikodu yaptığını, bu nedenle korkutmak amacıyla evi ateşe verdiğini söylediği öğrenildi.
Olay, dün saat 06.00 sıralarında Pınarbaşı Mahallesi 153528 Sokak'taki tek katlı evde meydana geldi. Ramazan Acar, boşandığı Makbule Küçük'ün evine geldi. Burada çıkan tartışmada Küçük'ü darbeden Ramazan Acar, sesi duyup tarafları ayırmayan gelen komşuları Mehmet Kula ile Hatice Kula'yı da darbetti.
Ramazan Acar, daha sonra Makbule Küçük'ün evini ateşe verip kaçtı. İhbarla adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 kişi, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Alevler, itfaiyecilerin müdahalesiyle söndürüldü. Polis, Ramazan Acar'ı yakalayıp gözaltına aldı.
TABURCU EDİLDİLER
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan Acar, tutuklandı. Acar'ın verdiği ifadede Makbule Küçük'ten 5 ay önce boşandığını, kendisi hakkında dedikodu yaptığını, bu nedenle korkutmak amacıyla evi ateşe verdiğini söylediği öğrenildi.
Öte yandan hastaneye kaldırılan Makbule Küçük ile komşu çift tedavilerini ardından taburcu edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Önder'in sağlık durumu ile ilgili yeni gelişme
- Meclis’te AYM'nin Can Atalay kararı okundu
- CHP, bir kurultay daha yapacak!
- Kütahyalı hakkında resen soruşturma başlatıldı
- 6 araştırma şirketinin anketinde çarpıcı sonuç!
- 'Bu haberi bir muhalif yapsaydı...'
- Tarkan'ın anne acısı
- Özel, Devlet Bahçeli'ye seslendi
- İlişkileri ortaya çıkan kayınvalide ve damat tutuklandı!
- Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir: 'Diren baba'