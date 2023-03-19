Deprem soruşturmaları sürüyor: Gaziantep'te yıkılan binalarla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde deprem nedeniyle yıkılan binalara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 2 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde 11 ilde yıkılan binalar ile ilgili başlatılan soruşturmalar sürüyor.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, depremlerde bazı binaların yıkılmasıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.
Çalışma kapsamında, Nurdağı ilçesinde yıkılan binalara ilişkin aranan 2 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
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