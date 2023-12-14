Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan 'Marmara depremi'ne ilişkin açıklama: 'Altından kalkamayız'

Yayınlanma: 14.12.2023 - 14:08

Güncelleme: 14.12.2023 - 15:16

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Büyükçekmece’deki kentsel dönüşüm faaliyetlerinin yaklaşık 4 yıl içerisinde tamamlanacağını dile getirdi. Yaklaşık bin 500 yurttaşın yaşadığı binaların yıkımını Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve YTÜ İnşaat Fakültesi Dekanı, Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı, AFAD Kurul Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy yerinde inceledi.

“HER AN MARMARA’DA BİR DEPREM OLMA POTANSİYELİ VAR”

YTÜ İnşaat Fakültesi Dekanı, Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı, AFAD Kurul Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise “Malum Marmara’da büyük bir deprem bekliyoruz ve bu süre de çok uzun olmayacak. Marmara’da büyük deprem olacağını anlamak için uzman olmak gerekmiyor. Tarihsel süreçlere baktığımızda medeniyetlerde önemli yıkımlar yaratan büyük hadiseler var. Marmara’da en son 1766’da çifte bir deprem var. Bunun süresi doldu. Dolayısıyla her an Marmara’da bir deprem olma potansiyeli var. Marmara ve İstanbul hem yapı stoğu açısından hem de nüus açısından Türkiye’nin en büyük yeri. Ayrıca ekonomik verileri düşündüğünüzde buranın ne kadar önemli bir bölge olduğunu hepimiz biliyoruz. Büyükçekmece’de bunlardan bir tanesi. Bu hassasiyeti açısından hem Büyükçekmece’de hem İstanbul ve Marmara’ da kentsel dönüşüm çok gerekli . Bu anlamda 1999 depreminden sonra hukuki sorunlar ve finansal sorunlar açısından bir gecikmişlik var. Bunu artık geciktiremeyiz" dedi.

“EKONOMİK OLARAK DA ALTINDAN KALKAMAYIZ”

İstanbul ve çevresinde olacak depremin büyük yıkım yaratacağını söyleyen Prof. Dr. Ersoy, “Deprem sizi beklemez. Geldiği zaman önemli bir yıkım yapar. Özellikle böyle sıvılaşabilir zeminlerde etkisi daha fazla olabilir. Bunun için uzmanların söyledikleri değil 2023’ de etkilen 11 tane ilimize bakın. Bu milat olmayacaksa ben artık söyleyecek kelime bulamıyorum. Ekonomik olarak altından kalkamayız. Bu bakımdan kentsel dönüşüm projeleri çok takdir ediyoruz. Büyükçekmece İstanbul depremine dirençli bir kent olarak hazırlanacaktır" diye konuştu.

AVRUPA YAKASI HALİÇ KIYISININ GÜNEYİNDEKİ TÜM İLÇELER ZEMİN BAKIMINDAN HASSAS

İstanbul zemini hakkında konuşan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, “Zemin hassasiyetini söyleyecek olursak özellikle Avrupa yakası Haliç kıyısının güneyindeki tüm ilçeler zemin bakımından hassas. Buralarda bina tabi yapılacak ama hakkını vererek yapılmalı. Zemin ile yapının barışık olduğu bir mühendislik uygularsanız depremde bir şey olmaz. Depremde güvenli olan yerler sokaklar değil evlerin içidir. Eviniz güvenliyse sokağa çıkmamıza da gerek yok. Sokaklarda aylarınızı yıllarınızı harcayamazsınız. Bizim için kolay olan sağlam binalardır. Dirençli kentlerdir. Şu anda bu tür örnekleri görmekte şahsen bir deprem uzmanı olarak beni mutlu ediyor” dedi.

32 yıldır yıkımı yapılan binada oturan Aynur Kantancıoğlu, “Bazı çatlaklar vardı binamızda. 99 depremini yaşadım. Çok hafif bir sarsıntı oldu öyle abartılı bir şey değildi. Tabi korku yaşadım. Bodrumda çatlaklarımız çoktu. Sağ olsun başkanımız ilgilendi” ifadelerini kullandı.