Depremde ağır hasar almıştı... Yıkım sırasında çöktü!
Bağlar'da deprem sonrası ağır hasar alıp tahliye edilen 8 katlı bina, yıkım sırasında çöktü. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar aldığı için tahliye edilen Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Selahattin Eyyubi Mahallesi’ndeki 8 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü.
Çökmeyle çevreyi toz bulutu kaplarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Binanın enkazını kaldırma çalışmaları başlatıldı.
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