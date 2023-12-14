Depremde ağır hasar almıştı... Yıkım sırasında çöktü!

Bağlar'da deprem sonrası ağır hasar alıp tahliye edilen 8 katlı bina, yıkım sırasında çöktü. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 14.12.2023 - 13:42
Depremde ağır hasar almıştı... Yıkım sırasında çöktü!
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar aldığı için tahliye edilen Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Selahattin Eyyubi Mahallesi’ndeki 8 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü.

Çökmeyle çevreyi toz bulutu kaplarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Binanın enkazını kaldırma çalışmaları başlatıldı.



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