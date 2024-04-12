Deprem uzmanlarının İstanbul anlaşmazlığı! Prof. Dr. Şükrü Ersoy 'Bu bir suçtur' dedi: 'İlk kez bu kadar sinirleniyorum...'
Prof. Dr. Ahmet Ercan önceki gün İstanbul, Ankara ve İzmir'de uzun süre deprem olmayacağını öne sürerek "Bir kere geldik bu dünyaya, yaşamın keyfini çıkar" tavsiyesinde bulunmuştu. İstanbul'da uzun süre deprem olmayacağına dair açıklamalar Prof. Dr. Şükrü Ersoy'u ise sinirlendirdi.
Birçok ilde büyük yıkıma sebep olan 6 Şubat depremlerinin ardından gözler beklenen büyük Marmara Depremi'ne çevrildi.
Deprem uzmanları da İstanbul'a yönelik uyarılarını artırdı ancak zaman zaman uzman isimlerin açıklamaları birbiri ile ters düşebiliyor.
Son olarak CNN Türk canlı yayınına katılan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, iki
deprem uzmanının İstanbul depremiyle ilgili açıklamalarına sinirlendi.
Dr. Mehmet Salih Bayraktutan, İstanbul'da beklenen büyük
depremin 150-200 yıl gecikeceğini savunmuştu.
Prof. Dr. Özgün Ahmet Ercan ise sosyal medya hesabından
İstanbul, Ankara ve İzmir'de uzun süre deprem olmayacağını öne sürerek
"Bir kere geldik bu dünyaya, yaşamın keyfini çıkar" tavsiyesinde
bulunmuştu,
"BU BİR SUÇTUR"
İddialara sinirlenen Prof. Dr. Ersoy, "Jeojoloji ve
deprem bilimiyle ilgisi olmayan açıklamalar. İlk defa bu kadar sinirleniyorum.
100 yıl-200 yıl deprem olmayacak demek vebal altında olmaktır ve bu da bir
suçtur" ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Şükrü Ersoy şöyle konuştu:
"Aslında birinin bu tür yalan yanlış açıklamalarına cevap
vermeyi hiç sevmiyorum. Çok talihsiz bir açıklama, çok gayribilimsel bir
açıklama. Açıklamanın içinde bile tutarlılık yok, paranoyak bir açıklama.
İstanbul için Türkiye'nin en ciddi kurumları Kandilli gibi açıklamalar yapıyor.
Bir an önce kentsel dönüşüm dediğimiz projenin hayata geçmesi ve tehlikeye dikkat
çekilmesi için çalışıyoruz."
"DEPREM BİLİMİYLE İLGİSİ OLMAYAN AÇIKLAMALAR"
"Vatandaş bu tür bir açıklamayı görünce vatandaş 'demek ki hocalar saçmalıyor' diyecek. Saçmalayan bir açıklama varsa bu açıklamadır. Jeojoloji ve deprem bilimiyle ilgisi olmayan açıklamalar. İlk defa böyle bir açıklama yapıyorum."
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