Deprem uzmanlarının İstanbul anlaşmazlığı! Prof. Dr. Şükrü Ersoy 'Bu bir suçtur' dedi: 'İlk kez bu kadar sinirleniyorum...'

Prof. Dr. Ahmet Ercan önceki gün İstanbul, Ankara ve İzmir'de uzun süre deprem olmayacağını öne sürerek "Bir kere geldik bu dünyaya, yaşamın keyfini çıkar" tavsiyesinde bulunmuştu. İstanbul'da uzun süre deprem olmayacağına dair açıklamalar Prof. Dr. Şükrü Ersoy'u ise sinirlendirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.04.2024 - 15:30
Deprem uzmanlarının İstanbul anlaşmazlığı! Prof. Dr. Şükrü Ersoy 'Bu bir suçtur' dedi: 'İlk kez bu kadar sinirleniyorum...'
Abone Ol google-news

Birçok ilde büyük yıkıma sebep olan 6 Şubat depremlerinin ardından gözler beklenen büyük Marmara Depremi'ne çevrildi.

Deprem uzmanları da İstanbul'a yönelik uyarılarını artırdı ancak zaman zaman uzman isimlerin açıklamaları birbiri ile ters düşebiliyor.

Son olarak CNN Türk canlı yayınına katılan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, iki deprem uzmanının İstanbul depremiyle ilgili açıklamalarına sinirlendi.

Dr. Mehmet Salih Bayraktutan, İstanbul'da beklenen büyük depremin 150-200 yıl gecikeceğini savunmuştu.

Prof. Dr. Özgün Ahmet Ercan ise sosyal medya hesabından İstanbul, Ankara ve İzmir'de uzun süre deprem olmayacağını öne sürerek "Bir kere geldik bu dünyaya, yaşamın keyfini çıkar" tavsiyesinde bulunmuştu,

"BU BİR SUÇTUR"

İddialara sinirlenen Prof. Dr. Ersoy, "Jeojoloji ve deprem bilimiyle ilgisi olmayan açıklamalar. İlk defa bu kadar sinirleniyorum. 100 yıl-200 yıl deprem olmayacak demek vebal altında olmaktır ve bu da bir suçtur" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Şükrü Ersoy şöyle konuştu:

"Aslında birinin bu tür yalan yanlış açıklamalarına cevap vermeyi hiç sevmiyorum. Çok talihsiz bir açıklama, çok gayribilimsel bir açıklama. Açıklamanın içinde bile tutarlılık yok, paranoyak bir açıklama. İstanbul için Türkiye'nin en ciddi kurumları Kandilli gibi açıklamalar yapıyor. Bir an önce kentsel dönüşüm dediğimiz projenin hayata geçmesi ve tehlikeye dikkat çekilmesi için çalışıyoruz."

"DEPREM BİLİMİYLE İLGİSİ OLMAYAN AÇIKLAMALAR"

"Vatandaş bu tür bir açıklamayı görünce vatandaş 'demek ki hocalar saçmalıyor' diyecek. Saçmalayan bir açıklama varsa bu açıklamadır. Jeojoloji ve deprem bilimiyle ilgisi olmayan açıklamalar. İlk defa böyle bir açıklama yapıyorum."


AFAD son depremler haberleri 6 Şubat depremleri haberleri 6 Şubat depremi haberleri artçı deprem haberleri deprem haberleri

İlgili Haberler

Naci Görür’den Malatya depremi değerlendirmesi

Naci Görür’den Malatya depremi değerlendirmesi
Deprem bölgesinin artık başka gerçekleri var, eskiyi dönülemeyecek biçimde geride bıraktıran: ‘Sadece adı kaldı’

Deprem bölgesinin artık başka gerçekleri var, eskiyi dönülemeyecek biçimde geride bıraktıran: ‘Sadece adı kaldı’
Deprem mi oldu? 11 Nisan 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler?

Deprem mi oldu? 11 Nisan 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yeniden Refah’tan İYİ Parti'ye Bahçeli sorusu: ‘Bahçeli emir buyurdu; Meral Hanım'ı tekrar seçecek misiniz?’

Yeniden Refah’tan İYİ Parti'ye Bahçeli sorusu: ‘Bahçeli emir buyurdu; Meral Hanım'ı tekrar seçecek misiniz?’
11 Nisan Perşembe reyting sonuçları açıklandı!

11 Nisan Perşembe reyting sonuçları açıklandı!
YSK Başkanı Ahmet Yener'den seçim sonuçlarına yapılan itirazlara ilişkin açıklama: '4 yerde seçim yenilenecek'

YSK Başkanı Ahmet Yener'den seçim sonuçlarına yapılan itirazlara ilişkin açıklama: '4 yerde seçim yenilenecek'
Serenay Sarıkaya’dan Mert Demir açıklaması: her şey yolunda…

Serenay Sarıkaya’dan Mert Demir açıklaması: her şey yolunda…
YSK Başkanı Ahmet Yener'den seçim sonuçlarına yapılan itirazlara ilişkin açıklama: '4 yerde seçim yenilenecek'

YSK Başkanı Ahmet Yener'den seçim sonuçlarına yapılan itirazlara ilişkin açıklama: '4 yerde seçim yenilenecek'
Balık tutmak için gittiği gölete düştü! Arama çalışmaları devam ediyor…

Balık tutmak için gittiği gölete düştü! Arama çalışmaları devam ediyor…
Büyük savaşın provasını Kıbrıs'ta yaptılar!

Büyük savaşın provasını Kıbrıs'ta yaptılar!
Özgür Özel, Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş ile bayramlaştı

Özgür Özel, Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş ile bayramlaştı