Naci Görür’den Malatya depremi değerlendirmesi
Prof. Dr. Naci Görür, Battalgazi’de olan 4.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin “6 Şubat depremlerinin sonucu, endişe yok” değerlendirmesinde bulundu.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, AFAD verilerine göre Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4.1 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili bir değerlendirmede bulundu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Görür, şunları yazdı:
“Arkadaşlar, Malatya Pütürge-Söğütlü’de 4,1 deprem oldu. Deprem 4,1 büyüklüğünde ve 6 Şubat depremlerinin sonucu, endişe yok, geçmiş olsun, sevgiyle”
Arkadaşlar, Malatya Pütürge-Söğütlü’de 4,1 deprem oldu. Deprem 4,1 büyüklüğünde ve 6 Şubat depremlerinin sonucu, endişe yok, geçmiş olsun, sevgiyle pic.twitter.com/A5EtI4H7IB— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) April 12, 2024
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