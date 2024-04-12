Naci Görür’den Malatya depremi değerlendirmesi

Prof. Dr. Naci Görür, Battalgazi’de olan 4.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin “6 Şubat depremlerinin sonucu, endişe yok” değerlendirmesinde bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.04.2024 - 11:09
Naci Görür’den Malatya depremi değerlendirmesi
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Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, AFAD verilerine göre Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4.1 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili bir değerlendirmede bulundu. 

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Görür, şunları yazdı: 

“Arkadaşlar, Malatya Pütürge-Söğütlü’de 4,1 deprem oldu. Deprem 4,1 büyüklüğünde ve 6 Şubat depremlerinin sonucu, endişe yok, geçmiş olsun, sevgiyle”


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