Naci Görür’den Malatya depremi değerlendirmesi

Yayınlanma: 12.04.2024 - 11:09

Güncelleme: 12.04.2024 - 11:09

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, AFAD verilerine göre Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4.1 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili bir değerlendirmede bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Görür, şunları yazdı:

“Arkadaşlar, Malatya Pütürge-Söğütlü’de 4,1 deprem oldu. Deprem 4,1 büyüklüğünde ve 6 Şubat depremlerinin sonucu, endişe yok, geçmiş olsun, sevgiyle”