Deprem yardım TIR'ları yola çıktı

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 11:23

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 12:23

Türkiye, Kahramanmaraş'tan gelen deprem haberiyle sarsıldı. Sabaha karşı saat 04.17 sıralarında Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Başta Kahramanmaraş olmak üzere, Gaziantep, Adıyaman, Osmaniye, Adana, Malatya gibi çevre illerde de hissedildi. Gelen bilgilere göre çok sayıda yurttaş yaşamını yitirirken, arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

YARDIM TIR'LARI YOLDA

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de Twitter hesabından geçmiş olsun mesajı paylaşarak, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı kurtarma ekipleri yardım ve destek için harekete geçtiğini bildirdi.

“Depremden etkilenen illerde öncelikle kurtarma ve ardından yardım için teyakkuzdayız” diyen Soyer şöyle konuştu:

“İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak tüm kurumsal kapasitemizi harekete geçirdik. Devletimizin kurumlarıyla birlikte depremden etkilenen vatandaşlarımıza her türlü yardıma hazırız.

İlk ekibimiz deprem bölgesine yardım için yolda. 7 araç 41 personelden oluşan İzmir Büyükşehir Arama Kurtarma Ekibi, AFAD'ın yönlendirmesiyle Osmaniye ilimize doğru yola çıktı.

Kayıplarımızın az olması en büyük temennimiz. Günde 3 bin kişiye yemek üretebilen yemek TIR'ımız personel ve erzakla birlikte deprem bölgesine gidiyor. Çadır, battaniye, ısıtıcı ve insani yardım malzemelerini de koordinasyon içinde depremden etkilenen illere peyderpey göndereceğiz.”

İzmirlilere de seslenen Soyer, “Hemşehrilerimiz deprem bölgesine yardım ulaştırmak için bize başvuruyor. Acil ihtiyaç duyulan battaniye, ısıtıcı ve uyku tulumu (kullanılmamış) bağışlarını Gaziemir Fuar İzmir'de kabul edeceğiz. Büyük bir yardım kampanyasını da kısa zamanda duyuracağız” dedi.

Diğer yandan Balçova, Bayraklı, Buca, Çeşme, Efes Selçuk, Gaziemir, Konak, Ödemiş gibi İzmir’in birçok ilçe belediyesi de yardım TIR'larını deprem bölgelerine yolladı.

ETKİNLİKLER İPTAL

Acı haber sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi kapsamında düzenlenecek “Sanat Ekonomisi Forumu” iptal edildi. Yapılan açıklamada "Kahramanmaraş ve civar illerde yaşadığımız büyük afet nedeniyle bugün AASSM’de gerçekleştirilecek Sanat Ekonomisi Forumu iptal edilmiştir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve kaybımızın artmamasını diliyoruz. Ülkemizin başı sağ olsun" denildi.