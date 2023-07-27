Deprem yardımlarını çalan emniyet müdürü kendini böyle savundu: Kaybolmasın diye aldım...

Yayınlanma: 27.07.2023 - 22:08

Güncelleme: 27.07.2023 - 22:10

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep’in İslahiye ilçesinde çevik kuvvet personeli görevlendirdi. Personelin başında bulunan 4’üncü sınıf emniyet müdürü Y.I., görevlerini tamamlayıp 26 Şubat'a Tekirdağ’a dönerken iddiaya göre, depremzedeler için gönderilen yardım malzemelerini resmi otobüse yükleyip, Tekirdağ’daki evine getirdi. Yadigar Işık'ın durumu müdürlerine bildirildi. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü, Y.I.'nın evine yakın kameraları inceleyerek, malzemeleri evine taşıdığını belirledi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan izinle Işık'ın evinde yapılan aramada jeneratör, büyük çadır, bağlantı kabloları, şişme yatak, uyku tulumu, seyahat çantası, bere, bot, yağmurluk kaban, küçük çadır, köpek maması, elektrikli ısıtıcılar ele geçirildi.

Gözaltına alınan Işık, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderilen Işık, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılık, Y.I.'nın serbest bırakılmasına itiraz etti.

Savcılığın itirazı üzerine Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tutuklanmaya yönelik, yakalama kararı çıkardı. Kararın ardından tekrar gözaltına alınan Y.I., 6 Mart 2023 günü çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

MÜDÜR HAKKINDA 12 YIL HAPİS İSTEMİ

Tutuklanan Y.I. hakkında Tekirdağ 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, 'Görevi nedeniyle zilyetliği kendisine devredilmiş olan veya koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu malı zimmetine geçirdiği' suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İlk duruşmasına çıkan Y.I., tüm malzemelerin bölgedeki valiliğin koordinesinde ve bilgisi dahilinde alındığını söyledi.

'HIRSIZLIK YAPACAK OLSAM...'

Deprem bölgesine gönüllü olarak gittiğini söyleyen Y.I., "Getirdiğimiz malzemeleri kaybolmaması için evime götürdüm. Görev yerimde birçok emniyet mensubunun ihtiyaçlarıyla ilgileniyordum. Bu kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak için farklı kurumların araçlarını malzeme taşımada kullanıyorduk. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Malzeme çaldığım belirtilen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde banka ve kuyumcu gibi koruduğum alanlar vardı. Hırsızlık yapacak olsam buralardan yapardım. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

'SİZ DE BİR ŞEYLER ALIN NE OLACAK?'

Duruşmada Yadigar Işık ile birlikte deprem bölgesinde görev yapan polis memurları tanık olarak dinlendi. Tanıklardan Recep Çevik, sanığın Tekirdağ’a döndüklerinde malzemeleri evine götürmelerini istediğini söyledi. Çevik, "Sanık, jeneratör, şişme yatak, termos, kamp sandalyesi ve çadırı, 2 büyük çadır ile bazı malzemeleri evine bırakmamızı istedi. Bizlere, 'Millet TIR TIR götürüyor, biz bir iki şey götürsek ne olur?' 'Sizde bir şeyler alın ne olacak?' diyordu" dedi.

Tanık Ömer Akkol, Tekirdağ'a dönecekleri otobüsün yanında kutular bulunduğunu ancak içerisinde ne olduğunu bilmediğini belirterek, "Kutular döneceğimiz otobüse konuldu. Tekirdağ'a geldiğimizde ise sanık kutuları emniyete ait araca yüklenmesini istedi" diye konuştu.

Hakan Yılmaz da sanığın şoförünün kendisine mesaj gönderdiğini belirterek, "Sanığın şoförü kullandığım aracı boşaltmamı istedi. Neden diye sorduğumda sanığa lazım olduğunu söyledi. Uzun yol için aracın ışıklarının arızalı olduğunu belirttikten sonra bana sanığın eve gidip, geleceğini bildirdi" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Savcısı, suçun zimmet oluşturabileceğini, suçun alt ve üst sınırının belli olduğunu ve sanığın tutukluluk halinin devam etmesini istedi. Mahkeme heyeti, Y.I.’nın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 28 Eylül 2023 tarihine erteledi.