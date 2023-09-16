Deprem yardımlarını stoklayıp satan kişi gözaltına alındı

Yayınlanma: 16.09.2023 - 06:33

Güncelleme: 16.09.2023 - 06:35

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasarın oluştuğu Hatay’da yardımların yurttaşlara ulaşması için ekipler gereken çalışmaları sürdürüyor.

4 DEPOYA BASKIN

Jandarma ekipleri tarafından deprem yardımlarını depoda stoklayıp sattığı tespit edilen şahıslara ait 4 depoya baskın düzenlendi.

Baskınlarda depolarda deprem yardımı olan ürünler ele geçirildi. Depodaki deprem yardımları, 4 ayrı araca yüklenerek yardım konteynerine taşınırken konuyla ilgili 1 şahıs gözaltına alınırken 4 şahısla ilgili savcılık tarafından arama kararı çıkarıldı.