Deprem yardımlarını stoklayıp satan kişi gözaltına alındı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde deprem yardımlarını stoklayıp sattığı tespit edilen 1 şahıs gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 16.09.2023 - 06:33
Deprem yardımlarını stoklayıp satan kişi gözaltına alındı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasarın oluştuğu Hatay’da yardımların yurttaşlara ulaşması için ekipler gereken çalışmaları sürdürüyor.

4 DEPOYA BASKIN

Jandarma ekipleri tarafından deprem yardımlarını depoda stoklayıp sattığı tespit edilen şahıslara ait 4 depoya baskın düzenlendi.

Baskınlarda depolarda deprem yardımı olan ürünler ele geçirildi. Depodaki deprem yardımları, 4 ayrı araca yüklenerek yardım konteynerine taşınırken konuyla ilgili 1 şahıs gözaltına alınırken 4 şahısla ilgili savcılık tarafından arama kararı çıkarıldı.


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