Deprem yardımlarını stoklayıp satan kişi gözaltına alındı
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde deprem yardımlarını stoklayıp sattığı tespit edilen 1 şahıs gözaltına alındı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasarın oluştuğu Hatay’da yardımların yurttaşlara ulaşması için ekipler gereken çalışmaları sürdürüyor.
4 DEPOYA BASKIN
Jandarma ekipleri tarafından deprem yardımlarını depoda stoklayıp sattığı tespit edilen şahıslara ait 4 depoya baskın düzenlendi.
Baskınlarda depolarda deprem yardımı olan ürünler ele geçirildi. Depodaki deprem yardımları, 4 ayrı araca yüklenerek yardım konteynerine taşınırken konuyla ilgili 1 şahıs gözaltına alınırken 4 şahısla ilgili savcılık tarafından arama kararı çıkarıldı.
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