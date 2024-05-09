Depremde 100 kişinin hayatını kaybettiği Hisami Apartmanı'nın davasına erteleme

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminde 100 kişinin hayatını kaybettiği Diyarbakır'daki Hisami Apartmanı'nın davası 24 Eylül'e ertelendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.05.2024 - 17:21
Depremde 100 kişinin hayatını kaybettiği Hisami Apartmanı'nın davasına erteleme
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Diyarbakır’da 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılması sonucu 100 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin de yaralandığı Hisami Apartmanı’na ilişkin tutuklanan 2 müteahhit ve 2 arsa sahibinin yargılanmasına devam edildi.

Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu müteahhitler Mehmet Ali Korkut ve Mehmet Meşe ile arsa sahiplerinden Nurettin Özcan bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) bağlanırken, arsa sahiplerinden Ahmet Özcan ise katılmadı. Duruşmada mağdur müştekiler depremde binanın enkazında yakınlarını kaybettiklerini, şikayetçi oldukları sanıkların cezalandırılmalarını istediklerini belirtti.

Cumhuriyet savcısı hazırladığı mütalaasında, sanıkların tutukluluk halinin devamı ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi yönünde görüş bildirdi.

24 EYLÜL'E ERTELENDİ

Sanık Korkut, yıkılan binayla hiçbir alakasının bulunmadığını savunarak, suçsuz olduğunu söyledi. Uzun süredir tutuklu olduğunu kaydeden Korkut, tahliye talebinde bulundu. Sanıklar Meşe ve Özcan da tahliyesini talep etti. Savunmaların ardından mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 24 Eylül’e erteledi.

22'ŞER YIL HAPİS CEZASI İSTENİYOR

İddianamede, tutuklu sanıklar binanın müteahhitleri Mehmet Ali Korkut ve Mehmet Meşe ile arsa sahibi Ahmet Özcan ve Nurettin Özcan hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.


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