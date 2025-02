Depremde 103 kişiye mezar olan Kule Apartmanı'nın müteahhidi Ömer Cihan tahliye edildi

Yayınlanma: 12.02.2025 - 23:18

Güncelleme: 12.02.2025 - 23:18

Hatay'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 103 kişinin hayatını kaybettiği Kule Apartmanı davasında tahliye kararı çıktı. Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesi, yeni bilirkişi raporu beklenmesine rağmen, müteahhit Ömer Cihan'ın uzun tutukluluk süresi dolduğu gerekçesiyle tahliye edilmesine karar verdi. Binada iki çocuğunu kaybeden baba Sinan Koçak, tahliye kararına inanamadığını belirterek, "Baklava çalanlar yıllarca hapis yatıyor, 103 kişi öldü ama tahliye edildi. Bu kararı kabul etmiyoruz, itiraz edeceğiz" dedi.

Hatay'ın Antakya ilçesindeki Kule Apartmanı, 6 Şubat depremlerinin ilk saniyelerinde yıkıldı. Enkaz yığınına dönen binada 103 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhit Ömer Cihan, şantiye şefi Gültekin Murat Tiryaki, yapı denetim firması yetkilisi Nizam Genç, statik uygulama denetçisi Nedim Beyaz, uygulama denetçisi Emel Öksüz, kontrol elemanı Fatma Çapar, Ayşe Melahat Aydın ve Tuğçe Kutsal hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan dava açtı.

Kule Apartmanı'nın ilk duruşmasında müşteki avukatları Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin (KTÜ) hazırladığı bilirkişi raporunu eksik bulduğu için itiraz etmişti. Yeni bilirkişi raporu henüz dosyaya gelmedi.

BİLİRKİŞİ RAPORU BEKLENİRKEN TAHLİYE ÇIKTI

Kule Apartmanı ile ilgili açılan davanın üçüncü duruşması bugün Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu müteahhit Ömer Cihan, bulunduğu cezaevinden Ses ve Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müşteki avukatları, yeni bilirkişi raporunun dosyaya gelmediği için duruşmanın ertelenmesini beklerken; mahkeme heyeti, uzun tutukluluk süresi gerekçesiyle müteahhit Ömer Cihan hakkında tahliye kararı verdi.

"KAÇAK KAT ÇIKILDI''

Kule Apartmanı'nda iki çocuğunu kaybeden Sinan Koçak, binanın yedi sanayide yıkıldığını belirterek, "Bu bina yapılırken her katta dört daire olmak üzere altı kat olarak projelendirildi. Belediyeden ruhsat aldıktan sonra sekiz kata çıkarılarak, teras katla dokuz kat yapıldı, yani kaçak kat çıkıldı. Projeye göre her katta dört daire olması gerekirken her kata altı daire yapıldı. Herkes cebini doldurdu. Ben tahliyeyi duyduğum an inanamadım. Baklava çalanlar yıllarca hapis yatıyor, 103 kişi öldü ama tahliye edildi. Bu kararı kabul etmiyoruz, itiraz edeceğiz" şeklinde konuştu.

DEPREMZEDELERE AYRILAN OTELDE YAKALANMIŞTI

13 Şubat 2023 tarihinde Antalya'da depremzedeymiş gibi ailesiyle birlikte otelde kaldığı ve yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu ihbarı üzerine yakalanan Ömer Cihan gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Cihan, geçen duruşmada proje dışı yapılan işlemleri ev sahiplerinin yaptığını ileri sürerek; binasının mühendis, mimar tarafından projelendirildiğini, belediye ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan onay aldığını; her şeyi usulüne göre yaptığını neyle suçlandığını bilmediğini kaydetmişti.