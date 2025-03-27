Depremde 15 kişiye mezar olan Akgül Apartmanı davasında ara karar: Yeni bilirkişi raporu hazırlanacak

Yayınlanma: 27.03.2025 - 15:16

Güncelleme: 27.03.2025 - 15:16

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'ın Merkez ilçesi Barbaros Mahallesi'nde bulunan Akgül Apartmanı'nın yıkılması sonucu 15 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, Akgül Apartmanı ile ilgili yapı sahipleri Memet Akgül ve Yusuf Bozat hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açtı.

Akgül Apartmanı'nın ikinci duruşması geçen hafta görüldü. Duruşmaya, iki sanık katılmazken, depremde yakınlarını kaybedenler ve taraf avukatları duruşmada hazır bulundu. Akgül Apartmanı'nın ikinci duruşmasında, davanın tarafları önemli açıklamalarda bulundu. Depremde eşi ve iki çocuğunu kaybeden Selman Demirci, sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, sorumlulardan hesap sorulmasını talep etti.

Müşteki avukatı Ayhan Tutdere, sanıkların dönemin fen ve sanat kurallarına aykırı bina inşa ettiklerini, binanın projesinin olmadığını ve bu şekilde hareket ederek 15 kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldukları, bu nedenle sanıkların cezalandırılması ve tutuklanmalarını talep etti.

TALEP KABUL EDİLDİ

Sanık Yusuf Bozat'ın avukatı Ali Coşkun ise dosyanın yeni bir bilirkişi heyetine gönderilmesini talep etti. Cumhuriyet Savcısı ise eksik hususların giderilmesini istedi. Mahkeme heyeti, Adıyaman Belediye Başkanlığı'na yazılan müzekkerenin dönüşünün beklenmesine ve yeniden bilirkişi raporu alınması talebinin kabulüne karar verdi. Üçüncü duruşma 16 Haziran'da yapılacak.