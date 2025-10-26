Depremde 23 kişiye mezar olmuştu... Kasaplar Apartmanı davasında tutuklu sanık bulunmuyor: '3 yıldır adalet bekliyoruz!'

6 Şubat depremlerinde Hatay'ın Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'nde bulunan Kasaplar Apartmanı'nın yıkılması sonucunda 23 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.

Kasaplar Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin yapı sahibi Kazım Bölür ve Nihat Bölür, müteahhit Nasır Işık, fenni mesul ve statik proje müellifi Murat Göksel Dalkılıç, mimari proje müellifi Arif Gökhan Dalkılıç hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

"BELEDİYENİN KAÇAK İNŞA EDİLEN YAPIYA YAPI KULLANIM İZNİ VERMESİ BÜYÜK BİR HATADIR"

Konya Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan bilirkişi raporuna göre, binanın yıkılmasında yalnızca depremin şiddeti değil, proje ve denetim eksiklikleri de etkili oldu. Yıkımın başlıca nedeni, kuvvetli yer hareketi ve yan binayla yaşanan çekiçleme etkisi olarak gösterildi.

Raporda ayrıca, binanın yapı ruhsatı yenilenmesine rağmen statik projesinin güncellenmediği, 1998 Deprem Yönetmeliği’ne uygun hale getirilmediği ve kaçak şekilde inşa edildiği vurgulandı. Tüm bu eksikliklere rağmen belediye tarafından yapı kullanım izni verilmesinin büyük hata olduğu belirtildi. Bilirkişi raporu, söz konusu ihmallerden yapı sahipleri ve belediye yetkililerinin sorumlu olduğunu ortaya koydu.

Kasaplar Apartmanı davasında 6 duruşma tamamlanırken, dosyada tutuklu sanık bulunmuyor. Yeni bilirkişi raporu beklenirken, kamu görevlileri hakkında yürütülen soruşturma süreci ise henüz tamamlanmadı.

"3 YILDIR ADALET BEKLİYORUZ"

Depremde anne ve babasını kaybeden İbrahim Bölür, süreci ANKA Haber Ajansı’na şöyle değerlendirdi:

"Suçlular dosyalarda açıkça belli olmasına rağmen hala ellerini kollarını sallayarak dolaşıyor. 23 kişinin ölümüne sebep olan insanlar nasıl olur da dışarıda olabilir? El kadar çocuklar o binada hayatını kaybetti.

Bu ölümden sorumlu olanların en ağır şekilde cezalandırılıp tutuklu yargılanmasını istiyoruz. Belediye görevlileri hakkında soruşturma izni verilip dava açılmasını bekliyoruz. 3 yıldır adalet bekliyoruz."