Depremde 42 kişiye mezar olan Bad-ı Saba Konutları'na ilişkin 2 kamu görevlisine dava açıldı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Güneşevler Mahallesi'nde bulunan Bad-ı Saba Konutları A Blok'unun 6 Şubat depremlerinde yıkılması sonucu 42 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın yıkılmasına ilişkin belediye görevlileri yönünden yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Dulkadiroğlu Belediyesi'nde İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Arzu Özaydın ile İmar ve Şehircilik Müdür Yardımcısı Serap Binici hakkında, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İddianamede, "binanın yapım tarihinde Dulkadiroğlu Belediyesi proje ve yapı kontrol birimlerinde görev yapan, zemin etüt raporlarını onaylayan, yeni yapı ruhsatını düzenleyen İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Arzu Özaydın ile İmar ve Şehircilik Müdür Yardımcısı Serap Binici hakkında yetkili makamlardan soruşturma izni istendiği, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi'nin 17 Nisan 2026 tarihli kararıyla da söz konusu kişiler hakkında kesin olmak üzere soruşturma izni verildiği" aktarıldı.

Özaydın ve Binici'nin vermiş oldukları savunmalarında üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini beyan ettikleri kaydedilen iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Nihai bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, soruşturma kapsamında elde edilen deliller ışığında, yapının inşa edildiği dönemde Dulkadiroğlu Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü yapı proje ve kontrol birimlerinde görev yapan ve tahkikat konusu yapının inşa aşamasında gerekli kontrol, izin ve onay işlemlerini yapan Arzu Özaydın ve Serap Binici isimli şahısların, görevlerinde ihmal göstererek mevzuat hükümlerine aykırı olan yapı projelerine ve yapıya uygunluk kararları verdikleri, bu sebeple şüphelilerin tahkikat konusu binanın yıkılmasında ihmal ve kusurlarının bulunduğu değerlendirilmektedir.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 22/3 maddesinde, kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın neticenin meydana gelmesi halinde 'bilinçli taksir' ile cezalandırılacağının kanuni olarak düzenlendiği, somut olayda da şüphelilerin yüklenmiş oldukları iş, kanunda düzenlenen görevler ve mesleki bilgileri, ülkemizin deprem kuşağında olması hususları da dikkate alındığında şüphelilerin eylemlerinin sonuçlarını öngörmesi gerektiği, şüphelilerin bu durumu öngördükleri halde yukarıda belirtildiği üzere yapıyı ve yapıya ait projeleri kanun ve yönetmeliğe uygun denetlemedikleri yönündeki tespit, eylemin şüphelilerin 'bilinçli taksirle' hareket ettiklerini göstermektedir.

Zira Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nin 18 Ekim 2023 tarihli 2022/7981 Esas, 2023/4116 Karar numaralı ilamında da bu yönde değerlendirme yapıldığı, bu itibarla şüphelilerin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak öngörmeleri gereken neticenin gerçekleşmesinden dolayı 'bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçunu işledikleri yönünde haklarında kamu davası açmaya yeterli şüpheye ulaşılmıştır."

Özaydın ve Binici hakkında açılan dava, Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 1'i tutuklu 10 sanığın yargılandığı ana davayla birleştirildi. 30 Haziran'da görülecek duruşmada kamu görevlileri ilk kez hakim karşısına çıkacak.

ANA DOSYADA KİMLER YER ALIYOR?

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın yıkılmasına ilişkin müteahhit, statik proje müellifi ve şantiye şefi Şahin Avşaroğlu ile ortağı İsmail Avşaroğlu, mimari proje müellifi Hülya Kaptanoğlu, şantiye şefleri Ömer Faruk Tatarlı ve Ali Enes Çakallıoğlu, zemin etüt raporu müellifi Lutfi Varol, yapı denetim firması yetkilisi Ahmet Fatih Tekerek, statik proje uygulama ve denetçisi Hamit Kocabaş, mimari proje ve uygulama denetçileri Hasan Tümer ile Alper Ömer Doğan hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açmıştı.

15 KATA İZİN VEREN BELEDİYE MECLİSİ ÜYELERİ HAKKINDA DAVA AÇILACAK MI?

Ana dosyaya giren son bilirkişi raporunda, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11 Nisan 2017 tarihli kararıyla yapılan imar değişikliği kapsamında kat sayısının 15'e çıkarılmasına onay veren yetkililerin de "asli kusurlu" olduğu değerlendirilmişti. Raporda, şu ifadelere yer verilmişti:

"Bad-ı Saba Konutları'nın inşa edildiği bölge, yamaç molozu ve alüvyon özellikli bir zemin yapısına ve heterojen bir zemin profiline sahiptir. Bölgede zemin yüzeyine yakın seviyelerde, anlamlı derinlik içerisinde yer altı suyunun bulunduğu kanaatine varılmıştır. Bu özellikteki bir zemin ortamında, imar durumunda değişikliklerin yapılabilmesi için bölgesel olarak detaylı bir zemin araştırması yapılması gerekmektedir. Bu durumda, zeminde bir problem olmadığı tespit edildikten sonra yetkili mercilerin imar durumu değişikliği ve kat sayısı artırımı ile ilgili yetkilerini kullanmaları gerekmektedir. Dava dosyası içerisindeki belgelerden, bu şekilde bir değerlendirme yapılmadığı görülmektedir. Bu nedenle, imar değişikliği yaparak kat sayısının 15 kat şeklinde değiştirilmesi ile ilgili olan yetkililerin de 'asli kusurlu' oldukları değerlendirilmektedir."

30 Haziran'da görülecek duruşmada mahkeme heyetinin bu konuda da bir karar vermesi bekleniyor.