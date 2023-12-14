Depremde 43 kişiye mezar olan Saitbey Sitesi'nde adalet arayışı: Olası kastla yargılamalılar

Yayınlanma: 14.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 14.12.2023 - 03:00

Avukat Hasan Erdem’in okuduğu açıklamada, “Binanın 3.5 katının denetime tabii tutulmadan kaçak yapıldığının” altı çizildi.

Bu durumun sanıklar tarafından itiraf edildiğini belirten Erdem, “Müteahitin sitenin altına işyeri de yaptığı, projede olmayan asma kat çıkıp burayı çelik profillerle kapattığı, profilleri kolon ve kirişlere saplama suretiyle monte ettiği ve binanın taşıyıcı elemanlarına zarar vererek statiğini bozduğu görülmüştür” dedi.

Bu kadar delil ve usulsüzlüğe rağmen suçluların taksirle yargılanmasının eleştirildiği açıklamada, olası kastla yargılana talep edildi.