Depremde 82 kişinin öldüğü bina için dün yapılan ilk duruşmada tansiyon yükseldi: ‘Pişkince davranıyorlar’
82 yurttaşın yaşamını yitirdiği Adana İhsan Bayram Sitesi C blokun davası dün Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülürken, dava avukatı ve kayıp yakını Av. Nazan Akça Subaşı’nın savunması sırasında tutuklu sanıklardan Ferit Işık’ın “Burada şov yapıyor” demesi salonda tansiyonu yükseltti.
Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketinin sonrası sorumluların yargılandığı hukuki süreç devam ediyor. 82 yurttaşın yaşamını yitirdiği Adana İhsan Bayram Sitesi C blokun davası dün Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülürken kayıp yakınları davaya yoğun ilgi gösterdi. Dava avukatı ve kayıp yakını Av. Nazan Akça Subaşı’nın savunması sırasında tutuklu sanıklardan Ferit Işık’ın “Burada şov yapıyor” demesi salonda tansiyonu yükseltti.
Duruşmada tutuklu müteahhitlerin sorumluluğu birbirlerine atması dikkat çekti. Mahkeme, duruşmaya katılmayan arsa sahibinin dinlenmesi ve eksik delillerin toplanması için bir sonraki duruşma tarihini 8 Aralık 2023 olarak belirledi.
‘KASTEN ADAM ÖLDÜRME’
Mahkeme sonrası gazetemize konuşan avukat Subaşı, “82 kişinin ölümünden sorumlu oldukları için utanacakları yerde hâlâ pişkince davranabiliyorlar” dedi.
Mahkemede sanıkların betonu hazır almayıp kendilerinin yaptıklarını ve 98 depremine tanık olduklarını onayladığının altını çizen Subaşı, “Tüm deliller gösteriyor ki burada kasten adam öldürme suçu söz konusu. O yüzden sorumluların ‘taksirle adam öldürme’ değil 82 kişi için ayrı ayrı ‘Kasten adam öldürme’ suçundan yargılanması için talepte bulunduk. Mahkeme heyetinin bu konuda adil karar vereceğini umuyoruz” ifadelerini kullandı.
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